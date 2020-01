Regionali Emilia Romagna: la Borgonzoni lancia un sondaggio su facebook, che finisce male

La pagina facebook della candidata della Lega alle regionali viene invasa dalla “concorrenza” che, in risposta al sondaggio sul voto, fa stravincere il PD

“Basta PD! In Emilia Romagna chi scegli? Passato (il PD) o il futuro (Lega)?”.

Lo aveva impostato così il sondaggio la Borgonzoni, attualmente candidata leghista alla regionali emiliane che si svolgeranno durante la giornata del 26 gennaio. Convinta, forse, di averla vinta nel sondaggio. Inaspettatamente però la sua pagina è stata invasa da voti favorevoli del PD, seppur ironici.

Oltre al danno la beffa

Per votare al sondaggio, un like avrebbe significato sostegno alla Lega, la faccina arrabbiata per la sinistra rappresentata da Bonaccini. Il risultato finale, non previsto dalla candidata del carroccio, ha visto la prevalenza netta di Bonaccini. Delle quasi 47mila reazioni al post, infatti, circa 38mila sono state le preferenze accordate al PD, solo 8mila 800 quelle per la candidata del carroccio.