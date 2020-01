Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 16 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 16 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata di oggi, giovedì 16 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Don Matteo 12”: Don Matteo accoglie in canonica la piccola Ines, una bambina di sei anni che vive a Spoleto insieme alla nonna, che non riesce più a occuparsi di lei. Sofia, invece, dovrà fare i conti con un evento più grande di lei e che la legherà indissolubilmente a Jordi, un suo compagno di classe emarginato da tutti che sembra trovare se stesso solo quando balla. Nel frattempo, dopo aver scontato sei anni in carcere, si presenta in città Sergio La Cava, un affascinante e misterioso trentenne dal passato oscuro, tornato a Spoleto per un motivo ben preciso. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il grande calcio con la partita, valida per la Coppa Italia, Parma-Roma. In seconda serata, una nuova puntata di “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda lo show “Stati Generali”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Diritto e rovescio”. A seguire, il film “I trasgressori”.

Su Canale 5 va in onda il film, con protagonista Checco Zalone, “Cado dalle nubi”: cantautore molto originale si trasferisce dalla Puglia a Milano,per cercar fortuna, dopo che è stato lasciato dalla fidanzata. A Milano, lo ospita il cugino che cerca di nascondere di essere gay. A Milano, Checco conosce Marika ed è amore a prima vista per entrambi, l’unico ostacolo sembra essere il padre di Marika, un leghista pieno di pregiudizi. In seconda serata, il film “The 33”.

Su Italia 1 va in onda il film “Batman v Superman: Dawn of Justice”: temendo le azioni di un supereroe, rimasto troppo a lungo senza controllo, il formidabile vigilante di Gotham City, Batman, affronta il più osannato salvatore di Metropolis, Superman; nel frattempo il mondo cerca di capire di quale eroe abbia realmente bisogno. E mentre Batman e Superman si dichiarano guerra, improvvisamente una nuova minaccia incombe. Subito dopo, un nuovo episodio della serie tv “Gotham”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda l’inchiesta “Clandestino – Spagna – Costa Nostra”.

Maria Rita Gagliardi