Cotto e Mangiato, ricetta 16 Gennaio: pandoro con crema all’arancia

Ultima ricetta della settimana per la rubrica famosissima di Studio Aperto, Cotto e Mangiato. Tessa Gelisio oggi ci insegna a preparare il pandoro con crema all’arancia.

La ricetta

Per quel che concerne gli ingredienti, essi sono:

Fette di pandoro

1 arancia

Amaretti

3 uova

140 grammi di zucchero

40 grammi di Farina

400 ml di latte

1 stecca di Cannella

Preparazione

La prima cosa da fare è preparare la crema. Mettere il latte in un pentolino e portarlo in ebollizione, poi aggiungere le scorze d’arancia. Nel frattempo in una terrina mettere tre tuorli d’uovo, zucchero farina e amalgamare con uno sbattitore. A questo punto aggiungere il latte e continuare a girare. Poi rimettere sul fuoco per fare addensare alla crema. Mentre la si tiene sul fuoco aggiungere anche un baccello di cannella.

Tagliare il pandoro con un coppapasta, bagnarlo con il succo dell’Arancia poi riporlo sul fondo di un bicchiere. Con un sac-a-poche mettere la crema sul pandoro. Per guarnizione sbriciolare un amaretto. E il dessert è pronto da mangiare.