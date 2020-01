Grande Fratello Vip 4, Adriana Volpe su Giancarlo Magalli: “Sono pronta ad avere un confronto con lui”

Al “Grande Fratello Vip 4”, Adriana Volpe si è detta pronta ad avere un confronto con Giancarlo Magalli.

Tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli potrebbe, finalmente, arrivare un chiarimento, nella Casa del “Grande Fratello Vip 4”, dove la conduttrice è reclusa come concorrente da quasi due settimane.

Adriana Volpe: “Magalli non mi ha mai cercato per chiedermi scusa”

Questa sera, durante la puntata in corso del reality show, la showgirl, che con Giancarlo ha condotto, per diversi anni, “I Fatti Vostri”, si è detta pronta ad avere un confronto con il collega con il quale, negli scorsi mesi, è stata protagonista di una guerra mediatica, a suon di querele. Adriana, parlando della diatriba con Giancarlo, ha dichiarato:

“Quando tu sollevi un problema, tu diventi un problema in quel momento. Lui non mi ha mai telefonato o cercato per chiedermi scusa o chiarire con me”.

Parlando, poi, di un eventuale chiarimento con Magalli, su suggerimento di Alfonso Signorini, conduttore del programma:

“La cosa che più mi ha ferito, non sono tanto le parole di Giancarlo ma il fatto che esista una Commissione delle Pari Opportunità in Rai, ente che dovrebbe prendere a cuore questi casi, e che quando ho preso appuntamento a ottobre (a due anni dall’accaduto) mi hanno detto “Noi non ne sapevamo nulla”. Trovi un muro di gomma”

E ancora:

“Quando una persona ti viene a dire “Io non parlo con le bestie” e poi dice che è ironia… per me non lo è. Ha avuto tantissime opportunità di chiedere scusa. Certo che sono pronta a un confronto con lui. Quando ha dovuto chiedermi scusa in diretta, poi non mi ha più rivolto la parola”.

Maria Rita Gagliardi