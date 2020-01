Nicola Savino replica alle accuse di Elisabetta Gregoraci: “Io non discrimino” – VIDEO

Nicola Savino ha replicato alle recenti accuse di Elisabetta Gregoraci, ecco cosa ha detto il conduttore

Ieri Elisabetta Gregoraci ha fatto sapere che Nicola Savino l’ha esclusa da L’Altro Festival, i due avrebbero dovuto condurre insieme il programma.

La conduttrice si è sfogata su Instagram, tra le varie cose ha spiegato che Savino l’ha esclusa anche per la presunta appartenenza politica alla Destra del suo ex marito, in quanto all’interno del format avrebbe già incluso comici sostenitori di Sinistra.

A Radio Deejay Chiama Italia, Savino ha replicato alle accuse della Gregoraci. Queste le sue parole: “Ho parlato al telefono con Elisabetta per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino.” Il conduttore ha poi aggiunto: “Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra. Anzi, è amico di Matteo Renzi. Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito”.

Sara Fonte