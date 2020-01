Pastore tedesco morde la padrona durante una foto: le immagini sono terrificanti

Una ragazza di 17 anni si è ritrovata con 40 punti sul viso dopo che il suo cane, un pastore tedesco, l’ha morsa mentre erano in posa per una foto.

Lara Sanson, 17enne argentina, stava posando per una foto con il suo cane, un pastore tedesco. La ragazza inizialmente ha fatto uno scatto in cui si mostra sorridente e con il viso poggiato sulla testa del suo animale domestico. Successivamente voleva fare una seconda foto abbracciata al cane. Mentre il fotografo stava scattando la foto, però, il pastore tedesco ha reagito di scatto ed ha morso la ragazza in viso.

Il cane probabilmente ha reagito d’istinto poiché gli aveva dato fastidio il braccio della giovane padrona o perché nell’abbracciarlo la ragazza gli aveva fatto del male. Infatti, poco dopo aver affondato i denti, ha lasciato la presa. Ciò nonostante la reazione violenta del cane ha causato ferite sul volto, sulle tempie e in prossimità della bocca alla povera ragazza. La conseguenza è che Lara ha ricevuto 40 punti ed al momento sta lottando contro una fastidiosa infiammazione.

Pastore tedesco aggredisce diciassettenne, la padrona lo perdona

Sebbene la reazione del suo cane rischia di lasciarla sfigurata a vita, la diciassettenne argentina non se la prende con il suo pastore tedesco ed anzi lo giustifica dicendo che non l’ha ferita intenzionalmente: “Non lo so perché abbia reagito così. Forse ho toccato la sua anca, forse è perché è vecchia, oppure perché l’ho abbracciata e si è spaventata”. Insomma Lara è convinta che il suo cane non volesse farle del male e che è stato un semplice incidente, causato da una sua leggerezza. La giovane ha voluto testimoniare l’accaduto con una serie di scatti pubblicati su Twitter con la dicitura ‘Un photoshoot andato male‘, che mostrano il momento del morso e le conseguenze.