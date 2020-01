Renzi attacca pesantemente il PD: “Rimorchio dei grillini, li credevo riformisti”

Il leader di Italia Viva lancia un attacco agli ex compagni di partito in un’intervista su Radio Capital

Inizia con questa provocazione l’intervista rilasciata dal leader di Italia Viva a Massimo Giannini a Circo Massimo su Radio Capital. “Credevo fossero riformisti ma vanno solo a rimorchio dei grillini”: con queste parole Matteo Renzi ha “battezzato” gli ex compagni di partito. Considerazioni pesanti quelle dell’ex sindaco fiorentino e segretario del PD, che ritorna ad attaccare la riforma Bonafede sulla prescrizione.

Fra i temi trattati prescrizione e questione autostrade

Nell’intervista sono stati numerosi i temi toccati: dagli equilibri nella maggioranza giallo-rossa ai i rapporti con il Pd, fino ad arrivare alla questione Giustizia e alla revoca della concessione autostrade. Su quest’ultimo punto Renzi ha affermato: “La revoca ad Autostrade sta in piedi se hai la base giuridica, altrimenti stai facendo il più grande regalo ad Autostrade che chiederà 40 mld di risarcimento“, e ha continuato: “Chi è colpevole paghi ma bisogna avere serietà, dire che faremo la revoca significa spaventare gli investitori”

Nonostante gli attacchi scongiura la crisi di governo

Sulla tenuta del governo Renzi sembra essere chiaro “Non vogliamo la crisi”, ha ribadito nell’intervista, nonostante i continui attacchi lanciati al suo ex partito. “Ma perché dovremmo fare la crisi di un governo che abbiamo fatto nascere noi?”, ha aggiunto, ribadendo nuovamente che la loro posizione contraria nei confronti della riforma proposta da Bonafede non implica fomentare una possibile crisi di governo. Sulle regionali in Emilia Romagna si dice tranquillo, consapevole delle conquiste ottenute per la regione a beneficio dei suoi abitanti, sottolineando che domenica 26 si vota per una regione, non si fa un sondaggio per il governo.

