Scontro fatale fra un pullman e un’automobile: due vittime, nell’area dove ieri sono stati investiti due pedoni

L’impatto fra il bus e l’auto non ha lasciato scampo ai due automobilisti

Grosseto: E’ accaduto questa mattina il gravissimo incidente che ha visto coinvolti un pullman e un’autovettura. La collisione è avvenuta sul tratto stradale grossetano della Siena Grosseto nella zona di Civitella Marittima.

La dinamica

Il sinistro stradale ha avuto luogo nel punto della carreggiata dove si restringono le due corsie, causando lo scontro che non avrebbe lasciato scampo ai due automobilisti. Nell’impatto è rimasto ferito un passeggero del pullman, che per fortuna non dovrebbe aver riportato ferite gravi. Sono rimaste coinvolte anche altre due automobili. Il tratto di strada dove è avvenuto lo scontro è provvisoriamente chiuso. Sul posto i vigili del fuoco, il 118, personale Anas e la polizia stradale per i rilievi del caso.

Solo ieri a Grosseto due pedoni sono stati investiti

Altri due sinistri nella giornata di giovedì 16 gennaio. Una donna è stata investita mentre attraversava la strada a Grosseto. Successivamente è stata trasferita a Siena, all’ospedale Le Scotte, con l’elisoccorso Pegaso a causa delle gravi condizioni riportate. A questo terribile sinistro stradale se n’è aggiunto un secondo, che ha visto coinvolto un uomo di 63 anni, anch’egli investito durante un attraversamento stradale e trasportato tramite elisoccorso. Il pedone investito ha riportato la frattura del femore e un trauma cranico.

