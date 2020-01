Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 17 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 17 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 17 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone la seconda puntata dello show, condotto da Milly Carlucci, “Il Cantante Mascherato”. A seguire, una nuova puntata di “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “The Resident”.

Su Ra1 3 va in onda il film “Aspirante vedovo”: Alberto Nardi, imprenditore capace di collezionare solo fallimenti, ha fatto il colpo della sua vita, sposando Susanna Almiraghi, industriale del Nord tra le più ricche e potenti in Italia. Stanca di un marito inconcludente e pieno di debiti, Susanna ha deciso di mollarlo, ma il destino fa sì che tutti la credano vittima di un incidente aereo e che Alberto si ritrovi improvvisamente a gestire l’impero finanziario di famiglia. Nel giro di 24 ore, però, la realtà si ribalta nuovamente: Susanna, che non e’ mai salita sull’aereo, torna a riprendere il suo posto di comando, ma in Alberto matura l’idea di liberarsi della moglie. In seconda serata, nuovo appuntamento con “La Grande Storia”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”, seguita da una nuova puntata di “Donnavventura”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip 4”. Subito dopo, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Io sono vendetta”: l’ingegnere Stanley Hill assiste all’omicidio della moglie Vivian in un parcheggio. Devastato dal senso di colpa, Stanley è ossessionato dall’immagine di Vivian che muore tra le sue braccia e, quando il detective Gibson e gli altri poliziotti corrotti si mostrano incapaci e disinteressati a garantirgli giustizia, si rivolge al vecchio amico Dennis, decidendo di prendere la situazione in mano. Ciò porta rapidamente alla luce il passato nascosto che i due amici condividono, rivelandosi molto più pericolosi di quanto si immaginasse. A seguire, il film “D-Tox”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time va in onda la finale di “Bake Off Italia All Stars Battle”.

