Un cane pastore dà alla luce un cucciolo di colore verde e la famiglia lo battezza come “Hulk”: ecco la spiegazione

Nella cucciolata di otto cagnolini spunta un cucciolo di colore verde. Ma gli esperti tranquillizzano: c’è una motivazione

CAROLINA DEL NORD: Gipsy, un pastore bianco di proprietà di una famiglia della Carolina del Nord, ha dato alla luce una cucciolata di otto figlioletti. Il parto è proceduto nella totale tranquillità fino al momento in cui, fra i cuccioli, ne è spuntato uno di colore verde. La proprietaria, Shana Stamey, si è immediatamente allertata fino a quando non ha constatato che tutti i cuccioli erano assolutamente in salute.

Niente di anormale: ecco la spiegazione degli esperti

Vi sarebbe una spiegazione scientifica a giustificare il bizzarro fenomeno. Niente di anormale,insomma, nessuna ipotesi sull’esposizione a raggi gamma. La manifestazione cromatica sarebbe causata da un liquido presente all’interno della pancia della mamma, che avrebbe macchiato il manto candido del cucciolo: questo quanto dichiarato da Suzanne Cianciulli, la direttrice del Junaluska Animal Hospital di Waynesville. In rari casi infatti il liquido amniotico della madre si mescola con la biliverdina colorando il manto del cane come fosse una vera e propria tinta. Infatti leccate quotidiane di mamma Gipsy e bagni frequenti faranno scomparire la tonalità verde di Hulk.

Il fenomeno si è manifestato altre volte, anche in Italia

Sarebbero nati altri “super cuccioli” di colore verde in altre parti del mondo. E’ successo anche a Terni, in Umbria, dove un esemplare di Golden Retriver ha dato alla luce sei cuccioli. Fra questi uno di loro era di colore verde. Anche qui la bizzarra colorazione è stata attribuita alla presenza di biliverdina: un pigmento biliare di colore verde presente nel fegato e nelle urine che potrebbe entrare in contatto anche la placenta.