Cina, possibili nuove 1700 infezioni da coronavirus: quali rischi per noi?

Desta allarme la stima degli esperti britannici sul coronavirs comparso a dicembre, di molto superiori alle stime ufficiali.

La Bbc ha riportato un analisi per cui il ‘virus misterioso’ che ha originato un focolaio nella città cinese di Wuhan sarebbe già stato esportato, mettendo a rischio le persone in tutto il mondo.

Lo studio è stato condotto dal Centro Mrc per l’analisi globale delle malattie infettive dell’Imperial College di Londra, che fornisce consulenza ad enti tra cui il governo del Regno Unito e l’Organizzazione mondiale della sanità. L’indizio cruciale per comprendere la reale entità del problema sta proprio nei casi legati al nuovo coronavirus rilevati in altri Paesi, come i due pazienti infettati in Thailandia e Giappone.

Il dato allarmante è quello per cui oltre ai 50 casi identificati finora, gli infetti arriverebbero a 1700. “Una proiezione basata sul traffico aereo da Wuhan” spiega Neil Ferguson, l’autore principale dello studio pubblicato sul sito dell’Università, dove si stimano 1700 casi.

Un focolaio di questa potata, sottolinea l’esperto, fa pensare ad una possibilità di trasmissione da uomo a uomo, finora esclusa dall’Oms e dalle autorità cinesi. “Non c’è bisogno di essere allarmisti – afferma – ma l’ipotesi dovrebbe essere presa in considerazione seriamente”.

Possibili rischi di infezione in Italia e in Europa

Molti aereoporti stanno intensificando i controlli, a partire da Thailandia e Giappone, fino agli Usa dove anche San Francisco, Los Angeles e New York hanno scelto di applicare misure simili. Tre aeroporti nell’Unione Europea (Ue) hanno collegamenti aerei diretti con Wuhan, oltre a collegamenti indiretti con altri hub dell’Ue. Ma per l’Ecdc – Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie – il rischio contagio è molto basso.