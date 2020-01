Grave incidente aereo: velivolo si schianta nella piazza del paese, morto il pilota

Un uomo è morto nell’incidente aereo avvenuto a Moncalvo: un ultraleggero è andato a schiantarsi proprio nella piazza centrale del paese

Sono immagini a dir poco incredibili quelle che arrivano dalla piazza centrale di Moncalvo, comune della provincia di Asti. Qui è infatti precipitato un aereo ultraleggero pilotato da un uomo che, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo del velivolo andando a schiantarsi a terra. Un incidente dalle gravi conseguenze, il pilota infatti è deceduto, ma il cui esito poteva essere ancor più drammatico. L’aereo è infatti precipitato nella piazza, parte della quela adibita a parcheggio, dove fortunatamente al momento dell’impatto non era presente nessuno. La vittima è il 71enne Lino Frigo, ferroviere in pensione e residente proprio a Moncalvo.

L’uomo è morto per le gravi lesioni riportate nell’impatto

Sul posto, poco dopo lo schianto, sono giunti i sanitari del 118 provenienti da Alessandria, insieme ad un mezzo dei vigili del fuoco; ma i soccorritori nulla hanno potuto fare per salvare l’uomo, deceduto in seguito alle lesioni gravissime riportate in seguito all’impatto. Resta da chiarire cosa abbia provocato l’incidente e le ipotesi in campo sono diverse, dal malore all’errore di pilotaggio, fino al problema tecnico.