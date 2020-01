Lazio-Sampdoria, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventesima giornata di Serie A al via con la sfida fra Lazio e Sampdoria. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 15 e sarà visibile su Sky.

Il primo incontro della ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2019/2020 è in programma nel primo pomeriggio di oggi: nell’anticipo delle 15, la Lazio di Simone Inzaghi andrà a caccia dell’undicesima vittoria consecutiva contro la Sampdoria. Nella scorsa giornata la Lazio ha sconfitto 1-0 il Napoli, mentre la Sampdoria ha conquistato tre punti d’oro in chiave salvezza contro il Brescia, vincendo per 5-1.

Nella Lazio sono out per squalifica Lulic e per infortunio Cataldi: spazio a Jony a sinistra e Caicedo in avanti; quest’ultimo farà coppia con Immobile. Rientra fra i convocati Correa; in difesa ballottaggio tra Luiz Felipe e Patric. Nella Sampdoria rientra Colley al centro della difesa dopo aver scontato la squalifica e farà coppia con Chabot. In avanti Quagliarella e Gabbiadini favoriti sul pressing di Caprari.

Le probabili formazioni:

Lazio (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Jony; Caicedo, Immobile.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Chabot, Colley, Murru; Jankto, Thorsby, Vieira, Linetty; Gabbiadini, Quagliarella.

Ventesima giornata di Serie A, la Lazio ospita la Sampdoria all’Olimpico nel primo anticipo del sabato: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Lazio-Sampdoria è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 15 su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

I precedenti fra le due squadre a Roma in Serie A sono 53: 31 le vittorie della Lazio, 8 della Sampdoria e 14 i pareggi in totale: Lo scorso anno il match terminò sul 2-2: per i biancocelesti andarono a segno Acerbi e Immobile, mentre per la Sampdoria Quagliarella e Saponara.