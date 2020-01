Sassuolo-Torino, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventesima giornata di Serie A, Sassuolo-Torino è il secondo anticipo del sabato. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile in esclusiva su Sky.

Sassuolo-Torino, gara valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, si giocherà oggi pomeriggio alle ore 18 al Mapei Stadium. Il Sassuolo è reduce dal pesante KO di Udine, mentre il Torino sette giorni fa ha sconfitto in casa il Bologna.

Nel Sassuolo ridotta la squalifica di Berardi, che sarà in campo e con Djuricic e Boga giocherà a supporto di Caputo. Out per un problema alla caviglia Ferrari: al centro della difesa sarà Peluso ad affiancare Romagna. Nel Torino confermati Verdi e Berenguer alle spalle di Belotti. Sulle fasce agiranno De Silvestri a destra e Ola Aina a sinistra; ballottaggio Lukic-Meitè in mezzo al campo.

Probabili formazioni:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Magnanelli; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ola Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.

Ventesima giornata di Serie A, il Sassuolo ospita Torino al Mapei Stadium: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Sassuolo-Torino è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta dalle 18 di oggi pomeriggio su Sky Sport Serie A, canale 202, e sul canale 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

I precedenti fra queste due squadre a Reggio Emilia in Serie A sono 6: 5 volte la sfida si è chiusa in parità e in una circostanza sono stati gli ospiti ad avere la meglio. Lo scorso anno il match è terminato sull’1-1: vantaggio iniziale del Toro con Belotti e pareggio oltre il novantesimo del Sassuolo con Brignola.