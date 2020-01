Paura terremoto, una scossa di magnitudo 6 registrata nella cintura di fuoco

I sismografi internazionali hanno rilevato un sisma di magnitudo 6 in Indonesia, Paese che fa parte della cosidetta ring of fire. La scossa è stata avvertita dalla popolazione

Una scossa di terremoto molto violenta ha fatto temere il peggio. Il sisma, di magnitudo 6 della scala Richter e con ipocentro localizzato a soli 33,5 km di profondità, è infatti avvenuto nella cintura di fuoco, zona sismicamente molto attiva, e ha interessato un Paese che deve fare i conti regolarmente con movimenti tellurici potenzialmente distruttivi. Epicentro del terremoto è stato infatti localizzato dai sismografi internazionali in Indonesia, sulla terraferma, nella provincia di Papua come confermato dall‘Istituto americano di geofisica, ad una distanza di poco meno di 160 km dalla capitale provinciale Jayapura.

Momenti di panico per il terremoto M 6

Nella stessa area, nel 2018, si è verificato un terremoto di magnitudo 7.5 della scala Richter talmente intenso da generare uno tsunami che ha colpito l’isola di Celebes, devastando la regione di Palu e provocando la morte di migliaia di persone. Il sisma del 18 gennaio non ha fortunatamente creato seri problemi poichè avvenuto su un’area scarsamente popolata e non è stato emesso alcun allarme tsunami. Ma la scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione ed in molti sono usciti dalle proprie abitazioni in preda al panico e alla preoccupazione.