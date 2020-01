Ventesima giornata di Serie A, dove vedere le partite di domenica alle 15 in diretta TV e in streaming?

Ventesima giornata di Serie A, l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite in calendario domenica pomeriggio alle 15: due partite saranno visibili sui canali Sky e una su DAZN.

Nel primo pomeriggio di domenica a partire dalle 15 si disputeranno tre match di Serie A valevoli per la ventesima giornata di campionato. L’Inter sarà di scena a Lecce. Nel Lecce ancora problemi fisici per Calderoni e Farias: sarà Dell’Orco a prendere posto sulla sinistra, mentre in avanti Mancosu dovrebbe agire alle spalle di Babacar e Falco, ma resta viva l’opzione Lapadula. Nell’Inter ballottaggio in difesa fra Bastoni e Godin, con De Vrij e Skriniar che completeranno il terzetto arretrato. Non convocato Vecino: possibile rientro in campo in contemporanea per Sensi e Barella; in avanti confermati Lautaro Martinez e Lukaku.

Il Brescia ospita il Cagliari al Rigamonti. Corini deve fare a meno di Bisoli fuori per squalifica: il centrocampo delle Rondinelle sarà composto da Ndoj, Tonali, Romulo e Spalek. In avanti Balotelli e Torregrossa in vantaggio su Donnarumma. Nel Cagliari Nainggolan stringerà i denti e giocherà in mezzo al campo insieme a Rog, Cigarini e Nandez. In avanti Joao Pedro e Simeone.

L’ultima sfida in programma alle 15 sarà Bologna-Verona. Nel Bologna i dubbi sono legati alle condizioni di Orsolini: se non dovesse farcela a smaltire un problema alla spalla, pronto Skov Olsen. In avanti ci sarà Palacio; ballottaggio Dzemaili-Dominguez in mezzo al campo. Convocato anche il nuovo acquisto Barrow. Nel Verona potrebbe essere Pazzini la punta, con Zaccagni e Verre a supporto, ma resta viva l’alternativa Pessina. In mezzo al campo ci saranno Veloso e Amrabat.

Ventesima giornata di Serie A, ecco dove poter vedere in diretta TV e in streaming le tre partite in programma domenica pomeriggio alle 15

Ecco l’elenco completo e la programmazione TV e streaming delle tre partite di Serie A, valevoli per la ventesima giornata, in programma domenica pomeriggio in contemporanea alle 15:

Lecce-Inter alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252

alle 15 su Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 252 Brescia-Cagliari alle 15 su Sky Sport 253

alle 15 su Sky Sport 253 Bologna-Verona alle 15 su DAZN e su DAZN1

Sarà, inoltre, possibile seguire le due partite in programma su Sky sul canale Diretta Gol a partire dalle 15 su Sky Sport, canale 251. Su Sky Go sarà disponibile anche il Live-Streaming e potrete seguire sia il canale Diretta gol sia le due singole partite in programma su Sky.

Se siete interessati a seguire il match in programma su DAZN e non avete alcun abbonamento su tale piattaforma, potrete seguire la procedura guidata dal sito ufficiale e creare un profilo con i propri dati personali. Per abbonarvi a DAZN andate su questo link. DAZN è visibile tramite pc, tablet, smartphone e smart tv.

Ricordiamo, inoltre, che dallo scorso 20 settembre gli abbonati a Sky hanno la possibilità di guardare le partite trasmesse da DAZN attivando il nuovo canale DAZN1 visibile sul canale 209. Per attivare il canale basterà andare sul sito Sky.it/Faidate o su App Fai Da Te: attraverso questi canali, bisognerà inserire il proprio numero di cellulare, sul quale poi si riceverà il codice promozionale. Per chi possiede Sky da più di tre anni con l’abbonamento a Sky Sport e Sky Calcio, l’offerta Sky-Dazn sarà senza alcun costo aggiuntivo sull’abbonamento; chi invece ha attivo almeno il pacchetto Sky Calcio, l’offerta costerà 7,99 € al mese anziché 9,99 € al mese e i primi 3 mesi saranno a carico di Sky.