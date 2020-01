La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 20/01/2020 al 26/01/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per Leone, Bilancia e Acquario

Leone. In questa settimana avrai diverse situazioni delicate da risolvere sul lavoro, quindi hai la necessità di sentirti amato al tuo ritorno a casa. I Leone vogliono mettere alla prova un amore: da questo punto di vista il fine settimana può diventare insidioso. La tenerezza e la passionalità vanno bene, ma devi essere anche razionale altrimenti rischi di cadere in qualche discussione di troppo. sul lavoro non ci sono insuccessi ma stai facendo molta fatica. Poi coloro che hanno cambiato mansione o lavoro lo scorso autunno vorrebbero cambiare ancora. La fortuna consiglia di non azzardare dal punto di vista economico: ci sono molte opposizioni;

Bilancia. Se sul lavoro sai fare qualcosa che viene richiesto, devi proporti anziché tirarti indietro e fare vedere di cosa sei capace. Cerca di essere speranzoso ma senza farti illusioni: le tue speranze devono andare di pari passo con i fatti concreti. Dal punto di vista dei legami amorosi e affettivi, migliorano i legami genitori-figli e anche quei rapporti che prima sembravano non riuscire ad andare avanti. Attenzione mercoledì e giovedì perché saranno due giornate che risentiranno di un calo dal punto di vista dei rapporti interpersonali. State attenti se avete dei rapporti con Ariete e Capricorno perché sono segni che hanno qualcosa da risolvere. La fortuna dice che la Luna, in aspetto positivo, ti aiuta a migliorare le cose sabato e domenica: sfrutta quelle giornate;

Acquario. Questo periodo ti permette di rimetterti in gioco in amore, specialmente se nelle ultime settimane ti sei ritrovato a dover chiudere una storia. Chi vive una storia bella già da parecchi mesi, invece, non deve fare altro che confermarla e farla proseguire. Un po’ di fatica per i sentimenti solo nel fine settimana, ma per il resto è un grande cielo. Sul lavoro cerca di fare tutto con calma. Le tue stelle parlano più di amore che di questioni lavorative. Settimana di attese. La fortuna consiglia di gestire la situazione con attenzione di non fare il passo più lungo della gamba.

Tre stelle per Ariete, Toro, Scorpione e Sagittario

Ariete. Giove dissonante porta all’Ariete qualche incertezza dal punto di vista delle finanze, soprattutto se sono rimasti in sospeso mutui o prestiti da ripagare. In generale, meglio la seconda parte della settimana rispetto alla prima. In amore non ci sono né elementi di disturbo né stelle al massimo dello splendore. Se una persona ti interessa vorresti arrivare velocemente a una felice conclusione. Tuttavia non bisogna affrettare le cose, specialmente nei casi in cui non si è proprio sicuri della propria scelta amorosa. La fortuna dice che devi agire con calma ed evitare rischi/strapazzi fisici verso giovedì.

Toro. In amore c’è chi vive dei conflitti nei casi in cui la persona del cuore non regali sicurezze. Il Toro sa quello che vuole ma in questo periodo pare non essere ricambiato. Fase ancora più incerta nel fine settimana, ma la notizia positiva è che si tratta soltanto di un momento di incertezza passeggera. Se vuoi portare avanti una storia d’amore devi agire fin da subito. Pur non essendo una settimana di importanza vitale per il lavoro, è pur vero che alcuni progetti importanti stanno per partire. Ci saranno piccole rivoluzioni nella tua vita lavorativa e potresti anche cambiare sede di lavoro o anche lavoro. La fortuna consiglia di essere prudente nel fine settimana, che sarà sotto tono;

Scorpione. Bene sul lavoro ma c’è qualche agitazione che rende pesante l’ambiente. Se dici qualcosa da tempo in famiglia, ma c’è qualcuno che non ti ascolta, allora sarà meglio non sollevare discussioni. Tra sabato e domenica i dubbi arriveranno ad attanagliare le questioni sentimentali, per cui questo è un momento in cui vorresti ricevere delle rassicurazioni dalla persona amata. Molta passionalità in eccesso anche nei rapporti che vivi da tempo. Le stelle premiano gli incontri che puoi fare adesso. La fortuna dice che va meglio nella seconda parte della settimana e che domenica avrai delle intuizioni;

Sagittario. In amore, i Sagittario ce da tempo vivono una crisi d’amore col partner possono cercare di risolverla. Bisogna fare bene i propri conti prima di iniziare delle convivenze, anche perché non sempre la situazione economica lo consente. Ti piacciono le avventure? Adesso non puoi lasciarti andare senza prima riflettere. Sul lavoro ci sono dei problemi, forse portati dalle tensioni sentimentali che affronti: sei distratto da quei problemi e quindi ti riesce difficile concentrarti sulle questioni pratiche. Non prendere troppi impegni. La fortuna dice che devi evitare le spese superflue.

Quattro stelle per Gemelli e Vergine

Gemelli. Situazione in netto miglioramento, per i Gemelli, rispetto allo scorso anno. Nel 2019 hai perso qualcosa o – nel migliore dei casi- alla fine sei riuscito a metterti in pari. Adesso ci saranno occasioni che ti permetteranno di migliorare e avanzare, anche se devi ancora superare delle piccole indecisioni. Anche se Venere dal punto di vista amoroso, ha un aspetto complicato, sabato sarà una buona giornata per i sentimenti. La persona che ti interessa potrebbe essere lontana da quelle che sono le tue esigenze: niente paura perché saprai recuperare. Devi fare tutto con molta calma, sia nelle nuove storie sia in quelle che vanno avanti ormai da tempo. La fortuna dice che ci sarà un recupero tra venerdì e sabato;

Vergine. Venere è opposta. Cosa significa? Che l’amore magari c’è ma in questo momento, per te, vengono prima altre questioni, come il lavoro. Certo, i rapporti che nel passato sono stati compromessi da molte incomprensioni ora sembrano essere giunti al capolinea. Se decidi di dire basta comunque, non soffrirai: siamo in una fase molto importante e le stelle ti proteggono. Nuovi amori arrivano per chi è in cerca. Le stelle sono dalla tua parte anche sul lavoro. Dovrai superare qualche critica stupida. Occhio allo stress che ti colpirà lunedì e martedì: la tua forma fisica non è al massimo. La fortuna dice che potrebbe arrivare un piccolo successo verso giovedì;

Cinque stelle per Cancro, Capricorno e Pesci

Cancro. Le stelle sono a tuo favore nel lavoro e ti dicono di non essere teso: la tua situazione è promettente. Sono in arrivo dei vantaggi e dei contratti importanti. In amore, grazie a una Venere favorevole, sarai molto affettuoso nei confronti delle persone care che ti stanno vicine. Gli amori nati di recente iniziano a consolidarsi, mentre quelli che vanno avanti da tempo rafforzeranno le loro basi. Vivi due storie parallele? Devi fare una scelta. Attenzione anche ai legami con persone già legate ad altre. La fortuna dice che sabato e domenica potrebbero arrivare delle buone intuizioni;

Capricorno. Venere è sempre in aspetto positivo e vanno sfruttati al massimo i benefici che ti porta. Giovedì, per esempio, sarà una giornata buona per gli incontri grazie al connubio di Venere e Luna nel segno. Anche Mercurio è in ottimo aspetto e ti porta a prediligere le affinità intellettive: in tal senso, potresti preferire vivere una profonda amicizia a una folle passione. Settimana di soluzioni sul lavoro. Bisogna fare comunque attenzione in queste giornate, anche se il meglio per te arriverà a breve. La fortuna dice che per te ci saranno possibilità in più tra mercoledì e giovedì, quando avrai la Luna nel segno;

Pesci. Il cielo che hai è talmente importanti da portarti numerose novità dal punto di vista professionale. I liberi professionisti avranno delle rassicurazioni maggiori. Settimana che inizia bene anche in amore, grazie agli influssi di Venere favorevole. I più giovani confermeranno un amore e se sono stati delusi torneranno ad avere voglia di amare. Le coppie di lunga data dovranno affrontare delle cose rimaste in sospeso. Forse dovrai fare una scelta d’amore. La fortuna consiglia di sfruttare una situazione favorevole che si presenterà verso giovedì. Anche le intuizioni sono dalla tua parte.

Maria Mento