Domenica Live, il padre di Luigi Mario Favoloso: “Ho parlato con mio figlio, sta bene”

A “Domenica Live”, il padre di Luigi Mario Favoloso racconta di avere parlato al telefono con il figlio.

In seguito agli aggiornamenti dati da Barbara D’Urso a “Pomeriggio Cinque” (ve ne abbiamo parlato qui), questo pomeriggio, il padre di Luigi Mario Favoloso è stato ospite a “Domenica Live” e, alla padrona di casa Barbara D’Urso, ha raccontato di avere avuto un colloquio telefonico con il figlio, ex di Nina Moric, scomparso da oltre due settimane:

“Luigi sta bene. Non mi sono mai preoccupato per mio figlio, non ho mai creduto si sarebbe suicidato. Mia moglie non era d’accordo con Luigi, sapeva quello che sapevo io, ma da mamma si è preoccupata”

Il padre di Luigi Mario Favoloso: “Non credo alle accuse di Nina Moric”

L’uomo ha dichiarato di non credere alle accuse mosse a Luigi da Nina Moric (la showgirl croata, ospite a “Domenica Live” la scorsa settimana, ha dichiarato che, in passato, Luigi Mario l’avrebbe picchiata, ve ne abbiamo parlato qui):

“Io non so dove sta mio figlio, ci ho parlato, mi ha chiamato, mi ha detto che sta bene, mi ha spiegato la situazione, deve essere lui a spiegare quanto accaduto con Nina. Se tornerà, lo farà lui. La sua versione è completamente diversa. Io credo a lui. Io non so perché lei abbia raccontato di essere stata picchiata. Lei mi ha chiamato in causa senza motivo, a lei non ho nulla da dire. Io credo che la mia ex moglie non sapesse nulla, non credo alle accuse di Nina, per me non è attendibile e la sua storia televisiva lo dimostra”.

Maria Rita Gagliardi