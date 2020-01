Domenica Live, nuovo scontro tra Paola Caruso e Moreno Merlo. Lei: “Sei ossessionato da me”

A “Domenica Live”, Paola Caruso e Moreno Merlo sono stati protagonisti di un nuovo accesissimo confronto.

Un nuovo accesissimo confronto ha visto nuovamente protagonisti Paola Caruso ed il suo ex Moreno Merlo, nel salotto di “Domenica Live”. La ex Bonas di “Avanti un altro”, per l’ennesima volta, ha rivolto pesanti accuse all’ex fidanzato:

“Moreno non ha mai smesso di attaccarmi, da dicembre, fa stories contro di me. E’ una cosa che mi ha segnato. Dopo la storia con Moreno, ho ricevuto insulti, prima non ne ricevevo. Non gli devo dire niente. Io non lo considerò più. Stiamo parlando di niente. Io ho depositato le denunce, poi ci vedremo in tribunale. Può parlare quanto vuole. Può solo parlare di me altrimenti non avrebbe niente da dire”.

E in seguito, tra le lacrime:

“Non mi interessa neanche quello che deve dire. Mi ha anche augurato di non lavorare più, sapendo che mantengo da sola mio figlio. Mi stai usando per andare in tv! Fai schifo! Ti devi vergognare! Io devo andare a lavorare? Ma vacci tu a lavorare! Hai scritto alla sorella del padre di mio figlio per mettermi ancora contro il padre di mio figlio! Io cresco mio figlio da sola! Sei stato a casa mia, hai abbracciato mio figlio… Nemmeno il padre di mio figlio si è comportato come lui… E’ ossessionato da me. Mi stai buttando fango addosso da mesi. Deve sparire! Lui, per me, è morto”.

Paola Caruso: “Nono sono omofoba”

Moreno ha fatto presente alla ex che lo avrebbe appellato con termini come “sciacalla” e “Morena”; termini, a suo dire, di stampo omofobo. A tali accuse, Paola ha risposto:

“Mi sono sbagliata. Non ho voluto intendere che Moreno è gay… Siamo stati insieme e siamo andati a letto insieme ovviamente, quindi non è gay. Ma tanto è tutto inutile… Sta facendo cyberbullismo da mesi. Parla di te, non fare più il mio nome! Fatti una vita, trovati una ragazza… Sei stato tre mesi con me in casa!”

Infine, Moreno ha provato a dire delle parole gentili nei confronti della showgirl, al fine di ritrovare una minima intesa:

“Non provo un sentimento d’amore ma è una persona che mi ha lasciato anche sensazioni positive, fuori da questo contesto ma mi ha fatto del male… Io non porto rancore, mi dispiace anche vederla così”

Ma Paola, di fare pace con Moreno, non vuole saperne:

“Ora ti prendi le tue responsabilità, gli errori si pagano”.

Maria Rita Gagliardi