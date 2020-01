Donna “ruba” il marito alla figlia, la storia di Lauren Wall e del suo viaggio di nozze da incubo

Tradita dal marito, che ha conquistato la suocera, proprio durante il viaggio di nozze. La storia di Lauren Wall, che era partita per la sua luna di miele portando con sé anche la madre senza sapere che lei le stava per portare via il marito

Una donna, che oggi ha 53 anni, è fuggita con il genero durante il viaggio di nozze suo e di sua figlia, unitisi in matrimonio poco prima. Sembra una delle trame della nota soap opera “Beautiful” , e invece è successo per davvero. È la storia di Lauren Wall, 34 anni oggi, che ha raccontato come ha perso suo marito proprio durante la loro luna di miele: a portarglielo via, sorprendentemente, è stata la sua stessa madre. A raccontare la vicenda il tabloid inglese Daily Star.

Donna “ruba” il marito alla figlia durante il viaggio di nozze, la scoperta shock della 19enne Lauren

Lauren Wall è una donna londinese che ha vissuto una tragedia sentimentale poco dopo aver coronato il suo sogno d’amore con il matrimonio. La donna, che oggi ha 34 anni, aveva 19 anni quando ha sposato il fidanzato padre di sua figlia Paul White (35 anni) ed era riuscita a organizzare la cerimonia grazie all’aiuto di sua madre Julie. La donna, oggi 53 anni, ha coperto tutte le spese della cerimonia nuziale della figlia (pari a 15mila sterline) e Lauren- per dimostrarle la sua gratitudine- ha deciso di portarla in viaggio di nozze con sé e con il neo marito. Durante il viaggio è accaduto l’inaspettato che ha mandato in pezzi il cuore di Lauren.

Le cose, inizialmente, sembravano andare bene e infatti Lauren ha da subito apprezzato il feeling che si era instaurato tra il suo compagno e la suocera. Le cose sono, però, iniziate a precipitare quando la giovane sposa si è resa conto che forse quell’intesa non era esattamente l’intesa che ci si aspetterebbe di vedere tra suocera e genero. La donna ha iniziato a sospettare che qualcosa stesse accadendo alle sue spalle e aveva ragione: proprio durante quella che doveva essere la loro luna di miele, il loro momento magico successivo al matrimonio, Paul aveva iniziato una relazione sentimentale con sua madre Julie. La scoperta è avvenuta quattro settimane dopo, quando la sorella di Lauren ha usato il telefono della madre e ha trovato dei messaggi che la donna aveva scambiato con Paul.

Donna “ruba” il marito alla figlia durante il viaggio di nozze, il secondo matrimonio e il rapporto di Lauren con la madre oggi

La relazione tra Paul e Julie, anziché interrompersi dopo che Lauren aveva scoperto tutto, è andata avanti e Paul ha deciso di mettere fine alle sue nozze per vivere alla luce del sole il suo nuovo amore. Appena otto settimane dopo la celebrazione del suo matrimonio, il giovane uomo ha lasciato la sua casa per andare a vivere con Julie. La donna aspettava già un figlio dal genero e nove mesi dopo ha partorito il bambino nato da questo amore, causando ulteriore shock nella figlia già traumatizzata dall’abbandono.

Lauren, per il bene della figlia, è stata anche costretta ad assistere alle nuove nozze tra l’ex marito e la madre. La giovane ha parlato di quanto le è accaduto e del fatto che, quando sono stati messi di fronte al fatto compiuti, sia lui sia la madre hanno negato di avere una storia. Qualche giorno dopo Paul è andato via e quello che è seguito ha confermato tutto. Lauren ha dichiarato che, in fondo, sente che non riuscirà mai a perdonare totalmente la madre per quello che le ha portato via e per aver dato alla luce un figlio avuto con l’uomo che lei amava:

“Quello che è successo ha ancora un impatto su di me e su ogni relazione che ho avuto. Mi darà problemi di fiducia per il resto della mia vita. Il tempo è un grande guaritore, e io e la mamma abbiamo cercato di avere una relazione normale. Ma non saremo mai così vicini come eravamo e non mi fiderò mai più di lei. ”

Paul ha rifiutato di rilasciare commenti su questa vicenda che lo vede protagonista.

Maria Mento