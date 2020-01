Genoa-Roma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventesima giornata di Serie A, il Genoa riceve la Roma allo Stadio Marassi. Il match è in programma oggi pomeriggio alle ore 18 e sarà visibile su Sky.

Genoa e Roma si sfideranno nel match delle 18 di oggi, valevole per la ventesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Nel turno precedente il Genoa ha perso 2-1 a Verona, mentre la Roma è stata sconfitta in casa per 1-2 dalla Juventus.

Nel Genoa out Criscito per squalifica e Zapata per noie fisiche: in difesa la linea a 3 sarà formata da Biraschi, Goldaniga e Romero, con Ankersen e Barreca sugli esterni. In avanti Pandev e Sanabria. Nella Roma i problemi riguardano le fasce, con Kolarov e Florenzi squalificati: il loro posto sarà preso da Santon e Spinazzola. Out fino a fine stagione Zaniolo per la rottura del crociato: saranno Under, Kluivert e Pellegrini ad agire dietro a Edin Dzeko, considerato anche l’infortunio occorso a Perotti nelle ultime ore.

Probabili formazioni:

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Goldaniga, Romero; Ankersen, Sturaro, Schone, Behrami, Barreca; Pandev, Sanabria.

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Mancini, Smalling, Spinazzola; Veretout, Diawara; Under, Pellegrini, Kluivert; Dzeko.

Genoa-Roma è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 18 di oggi pomeriggio sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

A Genova in serie A le due squadre si sono affrontate 52 volte: il bilancio è di 25 vittorie del Genoa, 10 della Roma e 17 pareggi complessivi. Lo scorso anno il match finì sul punteggio di 1-1: vantaggio della Roma con El Shaarawy e pareggio del Genoa nel finale con Romero.