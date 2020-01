Harry ‘sponsorizza’ Meghan, diffuso un video scandalo: interviene anche Thomas Markle

Harry avrebbe sponsorizzato Meghan davanti ai big della Disney? Spunta un video scandalo che imbarazza la coppia e la famiglia reale

Dopo l’addio definitivo alla famiglia reale, il Duca e la Duchessa di Sussex sono finiti in un polverone di polemiche innalzatosi in particolare dopo la diffusione di un vecchio video tornato a girare, in queste settimane, sul web. Si tratta di un filmato che mostra Harry e Meghan “offrirsi” come potenziali lavoratori per la Disney ed è stato realizzato proprio quando si ritiene che i due abbiano iniziato a programmare la loro fuga all’estero. Nella fattispecie ciò che ha lasciato maggiormente basiti sono state le parole di Harry che si sente distintamente sponsorizzare Meghan come doppiatrice nientemeno che a Bob Iger, il boss della Disney. Allora la cosa venne considerata di poco conto ma alla luce di quanto accaduto nei primi giorni del 2020 il comportamento dell’ormai ex Duca di Sussex è stato visto sotto tutta un’altra luce. Pochi mesi dopo quell’incontro infatti Meghan è entrata, in cambio di una donazione in beneficienza a Elephants Without Brothers, a far parte di un progetto Disney. Accanto al video originale ne sarebbero inoltre comparsi altri, portati alla luce dal Daily, nei quali si vede la coppia parlare con il regista del film Jon Favreau oltre che con Beyoncè e Jay-Z e lo si sentirebbe dire a Favreau, “Se qualcuno ha bisogno di una voce fuori campo...”, prima di essere interrotto da Meghan che non riesce a nascondere lo stupore quando le richieste del marito si fanno più insistenti.

La reazione del madre di Meghan, Thomas Markle

Nel frattempo il padre di Meghan, Thomas Markle, è tornato a farsi vivo accusando l’ex duchessa di Sussex di aver “svenduto” la famiglia reale, come dichiarato in un’intervista a channel 5, oltre che di aver buttato il sogno “di ogni ragazza per soldi”. Attaccando il comportamento, descritto come “imbarazzante” della figlia e parlando di Harry e Meghan come di “due anime perdute”.