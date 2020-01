Spaventoso incidente stradale tra tre auto: cinque feriti, 12enne in arresto cardiaco

Versa in gravissime condizioni un 12enne coinvolto in un grave incidente avvenuto sulla nuova Vigevanese, alle porte di Milano

Terribile incidente stradale con cinque persone coinvolte, compreso un minorenne, quello avvenuto alle porte di Milano. Uno schianto tremendo tra tre diversi veicoli, a seguito del quale un dodicenne ha riportato ferite gravissime tanto da dover essere trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano. Il grave sinistro è avvenuto a Trezzano sul Naviglio, sulla nuova Vigevanese, la provinciale che attraversa il paese dell’hinterland di Milano. Lo schianto è avvenuto intorno alle 13.50 e ha riguardato una Fiat Punto, una Ford Fiesta e una Chevrolet Captiva, tutte ridotte a cumuli di lamiere con cinque persone ferite. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze del 118 e un’automedica, oltre all’elisoccorso, ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Incidente sulla provinciale, 12enne rianimato sul posto

Il 12enne è andato in arresto cardiaco ed è stato rianimato in loco dai paramedici prima di trasportarlo al nosocomio in codice rosso. La prognosi, date le gravi condizioni nelle quali versa, resta riservata. Anche la madre e la nonna che si trovavano in auto con lui sono state ricoverate: le loro condizioni non sono serie. Al San Carlo è stato trasportato invece l’uomo che guidava la Chevrolet mentre l’automobilista a bordo della Fiesta ha rifiutato il ricovero. I vigili del fuoco di Milano hanno lavorato a lungo per rimettere il tratto stradale in sicurezza e rimuovere le lamiere dei veicoli mentre i carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso atti a chiarire la dinamica dei fatti.