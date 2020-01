Juventus-Parma, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

Ventesima giornata di Serie A, Juventus-Parma è il posticipo serale di oggi. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Juventus e Parma si sfideranno questa sera alle 20.45 in un match valevole per la ventesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018/2019. La Juventus nel turno precedente ha sconfitto la Roma all’Olimpico per 1-2, mentre il Parma ha battuto in casa il Lecce per 2-0.

Out Demiral fino al termine della stagione: saranno Bonucci e De Ligt a guidare la retroguardia bianconera. Qualche problema in settimana per Ronaldo, ma il portoghese ci sarà e dovrebbe far coppia in avanti con Dybala, reduce dalla doppietta in Coppa Italia contro l’Udinese. Ballottaggio Ramsey-Higuain. Nel Parma out Gervinho per infortunio: ballottaggio in avanti fra Cornelius e Inglese, con Kulusevski e Kucka che completeranno il tridente offensivo. In mezzo al campo Barillà, Hernani e Kurtic.

Probabili formazioni:

Juventus (4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Rabiot, Pjanic, Matuidi; Ramsey; Dybala, Ronaldo.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Barillà, Hernani, Kurtic; Kucka, Cornelius, Kulusevski.

Ventesima giornata di Serie A, la Juventus ospita il Parma nel posticipo serale di domenica: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Juventus-Parma è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di oggi sui canali Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

I precedenti in Serie A fra le due squadre a Torino sono 24: 15 le vittorie dei bianconeri, 3 del Parma e 6 i pareggi in totale. Lo scorso anno il match si chiuse in pareggio con un pirotecnico 3-3: per la Juventus a segno due volte Cristiano Ronaldo e una volta Rugani, mentre per il Parma doppietta di Gervinho e gol di Barillà.