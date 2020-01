Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 19 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 19 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 19 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Chi m’ha visto”: Martino Piccione è un bravissimo chitarrista che collabora con i più grandi divi della musica leggera italiana, solo che nessuno se n’è accorto, perché lui è quello che sul palco sta dietro e i riflettori sono tutti puntati sul cantante famoso. D’altra parte, il mondo dello spettacolo è così: non conta quanto vali, conta quanto appari. E tutte le volte che Martino ritorna a casa nel suo paesino in Puglia, deve subire le ironie dei suoi concittadini che lo sfottono per la sua ossessione di diventare un musicista famoso. E allora, con l’aiuto del suo migliore amico Peppino, un “cowboy di paese” con pochi grilli per la testa, decide di mettere in atto un piano strampalato pur di attirare l’attenzione su di sé e organizza la propria sparizione. Ma questo gesto estremo porterà a conseguenze davvero inaspettate. A seguire, una nuova puntata di “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, nuovo appuntamento con l’approfondimento calcistico de “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il programma “Amore criminale- Storie di femminicidio”. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Hachiko”: Parker è un professore universitario, tutti i giorni prende un treno che lo porta a lavoro. Un giorno, nella stazione, trova un cucciolo di Akita, una razza di cane molto bella e lo porta a casa. Il cane e il professore diventano inseparabili e il cane lo accompagna tutti i giorni alla stazione e aspetta fedelmente che ritorni. A seguire, il programma di approfondimento calcistico “Pressing Serie A”.

Su Canale 5 torna, dopo la pausa natalizia, “Live Non è La D’Urso”. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Transofmers-L’ultimo cavaliere”: la razza umana, ormai, non fa più distinzione tra i buoni Autobot e i cattivi Decepticon: tutti i Transformers sono cacciati e combattuti. È guerra. Optimus Prime, il leader leale e granitico degli Autobot, se n’è andato: è in viaggio verso Cybertron, il pianeta d’origine dei Transformers, che ora è a pezzi e sta dirigendosi verso la Terra. La chiave per salvare il nostro futuro è sepolta nei segreti del passato, che risalgono addirittura ai tempi di Mago Merlino e Re Artù. La salvezza del nostro mondo ricade sulle spalle di un’improbabile alleanza a quattro: Cade Yeager, il meccanico inventore che già aveva stretto amicizia con gli Autobot; Bumblebee, il più affidabile degli Autobot; il lord inglese Sir Edmund Burton che vuole svelare a Yeager la storia segreta dei Transformers; la professoressa Vivian Wembley di Oxford. Subito dopo, il film “Blade II”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda una nuova puntata di “Bruno Barbieri 4 Hotel”.

