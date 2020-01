Vettura si schianta contro un’autobotte, morto un uomo di 38 anni. Da chiarire la dinamica del sinistro

Un uomo di 38 anni di nome Alex Tanzini ha perso la vita a causa di un incidente stradale avvenuto tra la sua vettura e un’autobotte. L’uomo lascia la moglie, sposata soli due anni fa

Incidente stradale mortale in Via Agosti, a Dello (Brescia, Lombardia), tra una vettura di colore bianco e un’autobotte. Alla guida dell’automobile c’era un uomo di 38 anni, di nome Alex Tanzini, che è deceduto nello schianto. La tragedia si è consumata dopo la mezzanotte dello scorso 18 gennaio.

Vettura di schianta contro un’autobotte a Dello, la vittima è il 38enne Alessandro Tanzini

Due notti fa, Alex Tanzini (38 anni) ha perso la vita nell’incidente avvenuto a Dello (Brescia) tra la sua Alfa Romeo Giulietta e un’autobotte dedita al trasporto del latte. La vettura guidata dalla vittima ha impattato violentemente contro il mezzo pesante, guidato da un uomo di 29 anni che non ha riportato conseguenze fisiche.

Vettura di schianta contro un’autobotte a Dello, il conducente dell’autobotte non guidava sotto l’effetto di alcol o stupefacenti

I soccorsi sono giunti in Via Agosti, la via in cui si è consumato l’incidente, dopo la chiamata di emergenza partita alle ore 00:57 della notte. Sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, l’autoambulanza dei volontari e il mezzo di soccorso avanzato di Orzinuovi. Il medico non ha potuto fare niente per il 38enne, che- come riporta Bresciasettegiorni.it– è deceduto per la gravità delle ferite riportate. Il 38enne, che era proprio residente a Dello, si era sposato due anni fa.

I Carabinieri dovranno ora ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sottoposto al controllo per l’assunzione di alcol e stupefacenti, il conducente dell’autobotte è risultato negativo ai test.

Maria Mento