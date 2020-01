Atalanta-Spal, dove vedere la partita in diretta TV e in streaming?

La ventesima giornata di Serie A si chiude con il ‘Monday Night’ fra Atalanta e Spal. Il match è in programma stasera alle ore 20.45 e sarà visibile sui canali Sky.

Atalanta-Spal è il match che chiuderà questa sera il programma della ventesima giornata di Serie A. Il fischio d’inizio del match è previsto alle 20.45. L’Atalanta nel turno precedente ha pareggiato 1-1 a San Siro contro l’Inter, mentre la Spal ha perso di misura per 1-0 al Franchi contro la Fiorentina.

Nell’Atalanta emergenza sulle fasce, viste le contemporanee assenze di Hateboer per squalifica e di Castagne per noie fisiche: confermato a sinistra Gosens, mentre a destra potrebbe essere adattato Freuler. Dubbi anche sulle condizioni fisiche di Gomez, con Malinovskyi pronto a prendere il posto dell’argentino in caso di forfait; ballottaggio Zapata-Muriel in avanti. Nella Spal la coppia offensiva sarà composta da Petagna e Di Francesco. Dubbi per Semplici in difesa: la linea a tre dovrebbe essere formata da Cionek, Vicari e Felipe, ma quest’ultimo resta insidiato da Reca e da Tomovic.

Probabili formazioni:

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Valoti, Missiroli, Murgia, Igor; Di Francesco, Petagna.

Atalanta-Spal chiude il programma della ventesima giornata di Serie A: ecco dove poter vedere l’incontro in TV e in streaming

Atalanta-Spal è un’esclusiva di Sky Sport. Sarà possibile vedere il match in diretta a partire dalle 20.45 di stasera sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e su Sky Sport 251. Su Sky Go, inoltre, sarà disponibile il Live-Streaming che permette di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Il match sarà visibile in streaming anche su NowTv.

A Bergamo i precedenti fra le due squadre in Serie A sono 17: il bilancio è di 7 vittorie dell’Atalanta, 3 della Spal e 7 pareggi. Lo scorso anno i bergamaschi si imposero per 2-1: vantaggio della Spal con Petagna e rimonta dell’Atalanta firmata Ilicic e Zapata.