Cotto e Mangiato, ricetta 20 Gennaio: zuppetta di castagne con porcini e vino rosso

Prima ricetta della settimana nella rubrica Cotto d Mangiato. Tessa Gelisio oggi ci prepara la zuppetta di castagne con porcini e vino rosso.

La ricetta della zuppetta di castagne con porcini e vino rosso

Per quel che concerne gli ingredienti, sono:

Brodo vegetale

2 bicchieri di Vino rosso

Foglie di Alloro

Scalogno

200 grammi di funghi porcini

1 noce di Burro

200 grammi di Castagne cotte

Preparazione

In un pentolino mettere dell’olio, le castagne allungate con del brodo a cuocere. Aggiungere delle foglie di alloro e sfumare con il vino rosso. Da parte tagliare lo scalogno, prendere una padella e metterlo a soffriggere con dell’olio. Tagliuzzare i funghi surgelati poi aggiungerli allo scalogno. Aggiungere una noce di burro, sfumare con del vino rosso e lasciar cuocere.

Quando le castagne saranno pronte metterle in una ciotola e mixare per ottenere una crema consistente. A questo punto siamo pronti ad impiantare. In un tegame di coccio mettere il primo strato di crema di castagne poi adagiare sopra i funghi, prezzemolo per guarnizione e filo d’olio a crudo. La zuppa è così pronta da gustare.