Madre scopre dai messaggi che pianificavano di abusare del figlio di 5 anni: coppia inglese arrestata per pedofilia

Una coppia di pedofili è stata incarcerata dopo aver complottato per molestare il figlio di un amica



Una madre ha descritto la sua migliore amica come un mostro dopo che è emerso che aveva pianificato di abusare sessualmente di suo figlio, di appena 5 anni, insieme al suo ragazzo.

La mamma, il cui nome non è stato reso noto, ha detto che ha difficoltà a fidarsi di chiunque dopo che alcuni messaggi hanno rivelato come Keeli Burlingham e Peter Taylor, entrambi di 33 anni, volessero molestare il suo bambino di cinque anni.

I due sono stati condannati a 30 anni di carcere per molestie sessuali a cinque bambini di appena tre anni, scoperti dopo la segnalazione della madre.

“Ero lì per Keeli e lei era lì per me. Ho sentito che era la mia migliore amica e tuttavia ha commesso l’ultimo tradimento, ho trovato troppo difficile accettare che potesse fare una cosa del genere” Ha raccontato la madre del bambino. “La vedo come due persone: la precedente migliore amica e un mostro. Faccio fatica a fidarmi di chiunque adesso.

Parla la madre del bambino: non sapevo cosa fosse l’odio

A riportare la sconvolgente notizia è il tabloid Metro.co.uk che ha ripreso lo sfogo della madre del bambino: “Non capivo cosa fosse l’odio prima di questo, ma capisco ora. Non sono mai stata così arrabbiata in vita mia, non penso di poterlo superare”.

Le indagini hanno portato a galla particolari sconvolgenti, come le foto inviate da Burlingham che ritraevano se stessa e Taylor intenti a molestare una bambina di tre anni a cui faceva da baby-sitter. Altre foto ritraevano una ragazzina di 11 anni ripresa in uno spogliatoglio e poi molestata in piscina. Un detective ha descritto i messaggi e le immagini come i più spaventosi mai visti. Secondo il pubblico ministero la ragazza è stata spinta dal fidanzato, ma questo non ha alleggerito la condanna.