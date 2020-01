Noleggio auto a lungo termine: come funziona e quali sono i vantaggi?

Il noleggio auto lungo termine, abbreviato con l’acronimo NLT, è un concetto che ancora oggi non è per tutti chiaro. Quando se ne parla, infatti, spesso e volentieri lo si confonde con il ben più semplice servizio di noleggio auto che si trova, ad esempio, dentro un aeroporto.

In realtà, per alcuni versi, possiamo associare questa formula ad altre due apparentemente molto distanti: il finanziamento e il leasing. Sottolineiamo subito che nel caso del noleggio auto a lungo termine il mezzo viene noleggiato, appunto, quindi resta di proprietà della società che lo mette a disposizione del cliente per un periodo di tempo limitato: da uno a cinque anni. Perché dovrebbe convenire affidarsi a questa formula, allora? Il vantaggio principale riguarda sicuramente il lato economico.

Le varie spese che normalmente dovremmo mettere in conto se decidessimo di acquistare un veicolo vengono compresse in un’unica spesa suddivisa poi in un canone mensile fisso. Il risparmio del NLT rispetto al leasing o al finanziamento si ha in primo luogo sugli interessi, che vengono calcolati sul valore di acquisto escluso il valore residuo e non sul valore totale del mezzo. Non è da sottovalutare poi la comodità di questa formula, che sta nel fatto di non doversi occupare di niente, se non di versare mensilmente una singola quota che comprende tutto.

La formula all-inclusive che conviene: il noleggio auto lungo termine

Basta fare due conti per capire che, sommati tutti insieme, i costi dei servizi compresi nel pacchetto del noleggio auto a lungo termine restituiscono una cifra comunque inferiore rispetto a quella che verseremmo in totale prendendo un veicolo con il leasing o il finanziamento. Come detto nel paragrafo precedente, il NLT include nell’offerta, oltre al mezzo stesso, tutti i servizi correlati che solitamente vengono pagati a parte dall’acquirente. Non ci sono necessariamente anticipi da dare, né deve essere versata la tassa di proprietà. Quindi, che si tratti di un mezzo privato o aziendale, questa formula consente di inserire all’interno di un’unica spesa un mezzo coperto da assicurazione, il bollo, la manutenzione, il soccorso stradale e molto altro. Inoltre, non vi sono limiti per quanto riguarda la scelta del mezzo né per l’equipaggiamento dello stesso. Alcune aziende di noleggio auto lungo termine affiancano persino un consulente ai propri clienti, che resta a loro disposizione per ogni evenienza.

Scopriamo altre curiosità sul NLT

Oggi il numero di italiani che con il noleggio auto a lungo termine circola in strada su di un mezzo su misura e completo di tutti i servizi è davvero grande. A poter trarre vantaggio da questa formula sono in primis i liberi professionisti, poiché con la partita IVA sono previste delle agevolazioni ( ad esempio, questa formula è deducibile per il 20% del costo sostenuto nel periodo di imposta), ma anche le aziende hanno degli incentivi se noleggiano auto a lungo termine per i dipendenti. I vantaggi economici non di poco conto ci sono anche dal punto di vista dell’assicurazione, che spesso ha prezzi speciali per il NLT.