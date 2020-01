Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 gennaio 2020: il Leone vive dei dubbi, i Vergine accusano qualche fastidio fisico

Lunedì 20 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. In queste giornate hai la Luna favorevole. Purtroppo questo non vuol dire che siano finite le attese e le tensioni, ma cominciano a esserci delle speranze. Magari è cambiato un riferimento sul lavoro e sono tornate vicine persone che nel passato erano lontane. Bisogna comunque attendere. I progetti che nascono tra ora e il mese di marzo o che porti avanti dall’anno scorso non sono certissimi e ti provocano fastidi. Evita le polemiche con gli altri;

Toro. Oggi e domani saranno due giornate dispendiose, sia in chiave economica sia dal punto di vista dell’energia fisica. Dovresti risparmiarti un po’ in attesa di un evento che si verificherà o in primavera o in estate. Molti dovranno fare spese per la casa, per un trasferimento, per un investimento da fare, sì, ma con molta attenzione. Devi chiarire quanto prima cosa non va in amore. La seconda parte di questo mese ti aiuta a riconciliarti;

Gemelli. Questa è una settimana interessante per i Gemelli. Ogni tanto avete dei dubbi sull’esito delle cose che state facendo: non sapete come andrà a finire. Ti senti in competizione con gli altri, ma ora- rispetto al 2019- hai un gran bel cielo. Ora l’orizzonte è sereno, ci sono delle riconferme, non c’è più una persona che ti metteva i bastoni tra le ruote. Magari hai anche ricucito uno strappo e sei tornato alle attività che sai fare meglio. In amore c’è sempre una lontananza fisica o psicologica, dovuta forse alla distanza e non sempre alla mancanza di amore;

Cancro. Settimana importante per i sentimenti ma ancora un po’ in salita per il lavoro. Ci sono conflitti, nello specifico proteste piuttosto energiche che vuoi fare nei confronti di chi adesso non vuole darti quello che ti spetta. Vuoi mettere anche dei paletti: ad esempio potresti firmare un contratto ma mettere le mani avanti, chiedendo un compenso più alto. I Cancro sono a caccia di sicurezza lavorativa. In amore questa sicurezza potrebbe arrivare con un incontro speciale.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Oggi e domani sono 48 ore in cui puoi capire se qualcosa non va per il verso giusto. In questo periodo tu ti stai rivolgendo a una persona che non ti ascolta. Gennaio è iniziato con l’opposizione di Venere e solo da pochi giorni il pianeta è neutrale nel tuo cielo. È normale, dunque, che ci siano ancora degli strascichi: qualche dubbio, qualche rimostranza. Nei legami sentimentali in piedi da tempo è in atto una trasformazione che ancor non si è totalmente compiuta. Ci vuole prudenza nei nuovi legami sentimentali e nelle questioni economiche;

Vergine. Settimana importante. Oggi e domani una Luna dissonane ti porterà a percepire della stanchezza e dei fastidi a stomaco/intestino, i tuoi punti deboli. Quando i Vergine sono nervosi succede che abbiano problemi gastrointestinali. Si consiglia cautela, anche se questo non vuol dire che tu debba privarti di qualcosa. Ricorda che tutto quello che fai adesso è utile per il tuo futuro;

Bilancia. Oggi e domani vorrete vivere delle belle emozioni e una buona Luna ve lo consente perché avrete molto coraggio, anche nel dire quello che pensate. Potrete chiedere a una persona di darvi del tempo perché siete in una fase sperimentale della vostra vita. Entro uno o due mesi c’è chi dovrà decidere come cambiare, magari anche a causa di un lavoro in crisi. Le strategie lo saranno attuabili più in là;

Scorpione. La condizione dello Scorpione è interessante. Venere, Giove e Saturno sono in ottimo aspetto. Puoi vivere delle giornate piene di intuizioni. Quando sei in gruppo spesso ti succede di distaccarti e di osservare le persone con il tuo occhio critico. Questo ti permette di notare se le persone ti sono a favore o no. Spesso esageri e sei stroppo severo nel giudicare chi è attorno a te. Venere favorevole ti dà la possibilità di decidere se continuare o no un rapporto sentimentale. Sei il padrone del tuo destino.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. In questi giorni il Sagittario è molto agitato. La tensione porta i nati del segno a diventare distratti. Prendi tempo e non hai intenzione di metterti a discutere con gli altri. Hai una grande capacità di azione e come tutti i segni di fuoco vuoi essere al centro dell’attenzione. Consiglio prudenza con le persone che pensano che tu ti stia prendendo troppo spazio;

Capricorno. Grande la voglia di emergere: la tua ambizione è sempre presente e tu vuoi vincere. Hai tutte le carte in regola per farlo e questo è l’anno delle grandi vittorie. Chi da anni pensava di mettere in piedi un progetto lo sta gestendo nel migliore dei modi. ci sono consensi e li avrai anche in futuro. Ricorda che il successo dipende dalle tue qualità e capacità, e c’è chi dovrà rivedere qualcosa nel lavoro. Luna e Urano saranno favorevoli a metà settimana: potresti ricevere una bella notizia già da ora. Buone alleanze con il segno dei Pesci;

Acquario. Dai energia e scaldi il cuore. Gli Acquario sono sempre pronti a sacrificarsi per un amico o per un ideale. Per te è importante cambiare le cose. Tu sei il segno delle grandi innovazioni ma c’è da dire che questo 2020 non ti consente di fare grandi cose da questo punto di vista: le innovazioni dovranno essere contenute. Non consiglio di portare avanti delle cose che non funzionano o non danno guadagni. Serve attenzione nei confronti del fisico e dei malesseri che si possono accusare. L’amore è tranquillo, ma nascono dubbi se frequenti Vergine e Gemelli;

Pesci. Da una settimana a questa parte potresti vivere qualche disturbo fisico. Il tuo segno non è affatto contrario alle emozioni e ora devi godere dell’influsso di questa Venere favorevole. Le nuove storie sono importanti. Puoi anche pescare nel passato, se non ci sono nuove emozioni da vivere. Questo cielo è buono perché porta maggiore comunicazione con il partner: mercoledì e giovedì saranno giornate che ti avvicineranno all’amore. L’oroscopo è buono anche per chi deve risolvere qualche contenzioso legale o qualche contenzioso ancora aperto con Leone e Scorpione, che nel passato ti hanno tenuto testa.

Maria Mento