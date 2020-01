Il Principe Harry svela: “Ho fatto un passo indietro, ma non c’era un’altra opzione” – VIDEO

Il Principe Harry parla del passo indietro fatto nei confronti della sua famiglia, ecco cosa ha detto

Il Principe Harry, durante un evento di raccolta fondi, è tornato a parlare della decisione presa insieme alla moglie di rinunciare allo status di reali.

Harry ha fatto sapere che lui e Meghan Markle speravano di continuare a servire la Regina, il Commonwealth e le associazioni militari senza fondi pubblici, purtroppo però non è stato possibile.

Ha poi aggiunto: “Negli anni avete imparato a conoscermi abbastanza bene per sapere che la donna che ho scelto come moglie condivide i miei stessi valori. Non ho preso a cuor leggero la decisione di compiere un passo indietro, ma non c’era un’altra opzione”.

Harry ha spiegato di aver fatto un passo indietro rispetto alla sua famiglia per fare un passo avanti verso una vita più tranquilla.

Il marito di Meghan Markle ha poi concluso dicendo di avere il “massimo rispetto per mia nonna, il mio comandante in capo, che mi ha preso sotto la sua ala quando ho perso mia madre 23 anni fa”.

Sara Fonte