Rita Rusic parla della sorpresa di Cecchi Gori al Grande Fratello Vip: “Non mi hai dato una notizia” – VIDEO

Vittorio Cecchi Gori ha fatto una sorpresa all’ex moglie Rita Rusic al Grande Fratello Vip, lei però si aspettava di più

Rita Rusic, concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip, ha parlato del suo incontro con Vittorio Cecchi Gori.

I due si sono incontrati durante la quarta puntata del reality, ma sembra che lei non abbia gradito molto la sua sorpresa. Il motivo? La gieffina si aspettava di ricevere notizie sui suoi figli, ma l’ex marito non è stato in grado di dirle nulla.

La Rusic ha fatto sapere che lei e Cecchi Gori si erano visti il giorno prima di entrare al Grande Fratello Vip, ha definito il loro incontro una fregatura. Si chiede come mai sia entrato nella casa se non ha saputo dirle nulla sui suoi figli. In merito a ciò ha infatti detto: “Insomma, che sei venuto a fare, non mi hai dato una notizia!”

Sara Fonte