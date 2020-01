Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 20 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 20 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 20 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “La guerra è finita”: I Terenzi, proprietari della tenuta dove alloggiano i ragazzi, decidono di riprendersela per trasformarla in un’azienda agricola. Giulia prova a convincere la marchesa a desistere, mentre Davide va a Milano per parlare con una donna che forse aveva incontrato sua moglie e suo figlio sul treno che da Fossoli li portò al campo di Mauthausen. I ragazzi piano piano sembrano tornare alla vita e tra alcuni di loro, iniziano a nascere i primi affetti. A seguire, il film “Intervista”.

Su Rai 2 va in onda una nuovo episodio della serie tv “911”. In seconda serata, l’approfondimento di attualità e politica di “Povera Patria”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “Presadiretta”, seguito da una nuova puntata di “Commissari sulle tracce del male”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta repubblica”. Subito dopo, va in onda la rubrica “Pensa in grande”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del “Grande Fratello Vip 4”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “I mercenari 2”: durante una pericolosa missione nell’Europa dell’Est, voluta da Mr. Church, Tool viene assassinato da un gruppo di sanguinari combattenti, alle dipendenze di un terrorista disposto a cambiare l’assetto geopolitico del mondo intero, con sei chili di plutonio per uso militare, pronto ad esplodere. I suoi compagni, i mercenari al servizio della Cia guidati da Barney Ross, a cui si sono aggiunti i due nuovi membri Billy Timmons e Maggie, giurano di vendicarsi un giorno dell’omicidio e lavorano affinchè ogni minimo dettaglio sia ben pianificato. La rivalsa per i mercenari arriverà dopo una lunga scia di distruzione tra le fila delle forze nemiche. A seguire, il programma di approfondimento calcistico “Tiki Taka”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata del programma “Eden-Un pianeta da salvare”. In seconda serata, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Little Big Italy”.

