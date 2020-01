Cottoe Mangiato, ricetta 21 Gennaio: fregola al sugo di polpo

Cosa ci sarà oggi di buono nella Cucina di Cotto e Mangiato? Tessa Gelisio ha gli ingredienti pronti per preparare la fregola al sugo di polpo.

La ricetta della fregola al sugo di polpo

Gli ingredienti della ricetta sono:

2 pomodori secchi

600 grammi di polpo

Aglio

Olio

Peperoncino

Mezza cipolla

Vino bianco

700 grammi di passata di pomodoro

2 cucchiai di concentrato

300 grammi di fregola

Preparazione

Ammorbidire i pomodori secchi, dopodiché tagliuzzarli per bene. Prendere una pentola, mettere olio e aglio a soffriggere, poi aggiungere il pomodoro secco e il peperoncino. A questo punto versare la cipolla tagliata a fette nel tegame e di conseguenza il polpo tagliato a rondelle. Far rosolare bene dunque sfumare con vino bianco. Dopo una decina di minuti, aggiungere la passata di pomodoro, e il concentrato. Far cuocere per 20 minuti.

Siamo pronti a calare giù la fregola, usando del brodo vegetale per allungare. A cottura ultimata, impiattare decorando e improfumando con del prezzemolo fresco.