Davos, Greta Thunberg al Forum economico mondiale: “Ora tutti parlano di clima, ma le emissioni globali continuano”

Greta Thunberg presente a Davos al Forum economico mondiale: “Grazie alla spinta dei giovani sembra che il clima e l’ambiente ora siano un argomento caldo. Allo stesso tempo, però, non è stato realizzato nulla”.

Ha preso il via a Davos, in Svizzera, la 50esima edizione del Forum economico mondiale. Insieme ad altri giovani, Greta Thunberg ha preso parte a una discussione sul clima. Prima del suo intervento è stato trasmesso un cortometraggio sulle proteste mondiali per il clima in tutto il mondo.

Queste le parole di Greta: “Sono successe molte cose che nessuno avrebbe potuto prevedere, e questo ha dato il via a un movimento. Non sono solo io, ma tanti giovani ovunque che hanno creato un’alleanza. Le persone sono più consapevoli ora. Grazie alla spinta dei giovani sembra che il clima e l’ambiente ora siano un argomento caldo. Allo stesso tempo, però, non è stato realizzato nulla. Le emissioni globali continuano ad aumentare. Dobbiamo iniziare ad ascoltare la scienza e trattare questa crisi con l’importanza che merita”.

Greta Thunberg al Forum economico mondiale: “Clima e ambiente argomento caldo, ma le emissioni globali continuano ad aumentare”

Oltre a Greta Thunberg, al dibattito sul clima hanno partecipato anche Salvador Gómez-Colón, che ha raccolto i fondi per l’uragano Maria che ha devastato Portorico nel 2017, Natasha Mwansa, attivista zambiana per i diritti delle donne, e Autumn Peltier, membro della Prima Nazione di Wikwemikong.

Greta ha spiegato come siano rimasti pochi anni per agire e per cambiare le cose sul clima mondiale: “Con i livelli di emissione odierni, il budget rimanente sparirà in meno di otto anni. Queste non sono le opinioni di nessuno, questa è scienza”.

A Davos ha parlato anche Trump: “Sono orgoglioso di dire che gli Stati Uniti sono sbocciati. Abbiamo realizzato cose che il mondo non ha mai visto prima”. Nessun riferimento diretto a Greta nel corso del suo discorso, ma Trump ha annunciato che gli USA daranno un contributo diretto al miglioramento del clima mondiale.