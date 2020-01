Harry e Meghan, il Duca del Sussex è atterrato in Canada: ecco le foto in cui non riesce a smettere di sorridere

Un Harry sorridente e felice è stato paparazzato al suo atterraggio in Canada. Il Duca del Sussex ha lasciato la Gran Bretagna per tornare dalla moglie e dal figlio, che si trovano sull’isola di Vancouver

Il Duca del Sussex, dopo aver rinunciato ai suoi titoli e averne discusso con i membri della famiglia reale, ha lasciato Londra e ha raggiunto Meghan Markle e il piccolo Archie sull’isola di Vancouver (Columbia Britannica, Canada). Il figlio minore di Carlo ha preso un volo commerciale e al suo arrivo, nel Nord America, ad aspettarlo c’era sua moglie. Quando Harry l’ha intravista, sui sedili posteriori di una macchina, ha iniziato a sorridere e non ha più smesso. I fotografi hanno colto e immortalato questo dolce momento.

Harry è arrivato in Canada, il principe ha sorriso appena ha avvistato la sua Meghan

Ha volato per tutto il tempo mantenendo l’apparenza esteriore di un uomo stanco e agitato, o almeno questo è quello che ha rivelato un passeggero che si trovava sullo stesso volo della British Airways preso da Harry di Windsor per raggiungere la sua famiglia in Canada. Tutte le preoccupazioni che sembravano attanagliare il Duca del Sussex sono però sparite al suo sbarco: è bastato che lui si accorgesse che sua moglie Meghan era lì per farsi tornare il sorriso.

Harry è arrivato in Canada, prima di partire ha incontrato Boris Johnson e i leader africani

“Harry è stato uno dei primi a scendere dal volo e portava la sua borsa. Dopo un lungo volo da Londra si capiva che era stanco e agitato, ma quando ha visto la macchina il suo umore è cambiato all’istante. Non posso esserne sicuro, ma sembrava che Meghan fosse sul retro ad aspettarlo. Chiunque fosse, lui era molto contento di vederlo/a“, ha rivelato il passeggero.

Harry è atterrato alle ore 21:27 (ora locale) di lunedì. Un SUV lo ha trasportato sul lungomare, nella casa dal valore di 11,4 milioni di sterline in cui la ex coppia reale vive dallo scorso novembre. Prima di potersi imbarcare, all’aeroporto londinese di Heatrow, il Duca ha incontrato Boris Johnson e alcuni leader africani. Poco prima dell’arrivo di Harry in Canada, Meghan è stata fotografata sorridente mentre compiva un’escursione nei boschi– a pochi miglia da casa- con il piccolo Archie.

Maria Mento