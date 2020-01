Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 gennaio 2020: la Bilancia deve concretizzare nel lavoro, lo Scorpione vive nervosismi

Martedì 21 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi ti senti molto forte. La Luna ti è favorevole ma c’è anche una stanchezza che agisce sul tuo segno. Da una parte hai la volontà di portare avanti i tuoi progetti, dall’altra ci sono sempre dei piccoli ostacoli che te lo impediscono. Tra qualche settimana tutto questo sarà soltanto un ricordo: le cose miglioreranno. Quella che stai vivendo è una situazione di caos perché hai dato inizio a dei cambiamenti che sono ancora in corso. Le perplessità vanno superate anche in amore;

Toro. Hai stelle importanti e decisive per le tue relazioni d’amore. questa di martedì è una giornata che ancora risente di una certa confusione e che ti può fare innervosire. Le tue idee non sono messe in discussione ma lo sono quelle di chi ti sta attorno, specialmente se si tratta di persone che non ti stanno dando la sicurezza che vorresti. Queste garanzie potresti pretenderle a gran voce;

Gemelli. Devi dire la tua: adesso, senza Giove opposto, puoi farlo. Devi capire se c’è qualcosa da rivedere e di cui discutere dal punto di vista professionale. È possibile che tu stia vivendo una distanza sentimentale, fisica o psicologica. Prova ad accorciarla;

Cancro. Venere favorevole: vorrei che recuperassi tanto dal punto di vista amoroso. Dal punto di vista lavorativo le cose continuano a non andare come vorresti e ci sono discussioni. Giove e Saturno in opposizione dicono che devi combattere e che c’è molta gente contro di te. Per questa settimana non ci pensare. Venere favorevole può anche stare a significare che tu hai una persona nel cuore, quindi bisogna vedere la tua specifica situazione per vedere cosa succederà: chi è in coppia rafforzerà il proprio legame, chi è solo vivrà un’emozione, chi è in coppia ma è stato deluso andrà in cerca di altro.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Rincorri continuamente delle occasioni che non sempre riesci ad agguantare. Tra te e la riuscita dei tuoi progetti c’è una situazione finanziaria problematica, messa sotto pressione a diversi livelli, in base alla tua situazione professionale. C’è chi deve rivedere i conti, se ha un’azienda, e chi invece entro primavera sarà costretto a cambiare lavoro. Il consiglio: cerca di essere sereno e di tenere d’occhio le finanze. Momento particolare per i rapporti con gli altri;

Vergine. La chiusura di certe questioni, con la siglatura di nuovi accordi e contratti, la vivrai tra aprile e maggio. Fatto sta che c’ grande movimento attorno a te. Nel corso della settimana passata ci sono state tante polemiche ma ora ne stai venendo fuori. Febbraio ti permette di vincere. Ci sono sempre persone che vogliono farti le scarpe e superarti: tu sarai più forte;

Bilancia. Devi approfittare di questa giornata perché già da domani delle dissonanze planetarie potrebbero far peggiorare il tuo umore. La Bilancia mette sempre la diplomazia di cui è dotata nell’affrontare i sui problemi. Se sei giovane ti arrabbi perché sei buono con gli altri ma poi te ne penti e pensi che avresti dovuto essere più duro. Ti rimproveri di non essere come gli altri sono con te, e cioè a volte pesanti. I Bilancia che hanno superato i 40-50 anni, invece, mettono una grinta che non è tipica del Bilancia giovane. È comunque bene non lasciarsi sopraffare. Devi rendere concreta un’offerta di lavoro;

Scorpione. Il martedì dello Scorpione è un po’ sotto pressione. I nati del segno che si sono sentiti bloccati, negli ultimi tempi, sono un po’ più nervosi. Non c’è stato un blocco nei sentimenti ma per ora tu poni dei limiti. Ricorda che una chiusura non è mai per sempre.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. L’amore lascia un po’ a desiderare, ma hai una Venere dissonante e quindi è normale che per ora sia così. Stai vivendo delle tensioni: tu hai delle idee mentre il tuo partner ne ha delle altre. Si possono superare queste divergenze, in maniera facile, se siamo di fronte a una coppia che sta insieme da tempo. Un po’ più complicata la situazione se vivi un rapporto con un nato Pesci o un nato Gemelli o comunque con persone che hanno una visione della vita che mal si appatta con la tua;

Capricorno. Il Capricorno vuole dirigere gli altri. Le tue idee sono, in genere, buone e hai bisogno di sostegno, aiuto, da parte degli altri. Devi puntare al meglio: Giove e Saturno nel segno indicano la presenza di un bel progetto che ora puoi portare avanti. Non si può pretendere l’impossibile e questo vale anche se hai un oroscopo buono. Se hai le capacità, la volontà e aspirazioni non esagerate puoi vincere;

Acquario. Settimana tranquillo per l’Acquario. Il periodo non è dei più positivi ma ti può aiutare a riorganizzare la tua esistenza. Hai dovuto affrontare molte spese, e spesso per distrazione (se hai perso una cosa la devi ricomprare). Urano è dissonante da marzo 2019 e ti dice che devi cambiare vita. Stai cercando di lasciarti alle spalle situazioni non più valide per te;

Pesci. Stai vivendo un periodo di forza che pu permetterti di recuperare quella energia fisica che negli ultimi tempi hai subito, a causa dello stress. Per quanto riguarda l’amore e le cose che fai hai invece un grande cielo. Le coppie che hanno vissuto una crisi la possono superare. Venere in transito ti regala grande energia e voglia di ributtarti nella mischia. Avere accanto una bella persona che ti sta accanto e ti incoraggia è sempre una cosa buona e utile. Chi è rimasto deluso può tornare ad amare. Ricordo sempre che non bisogna pensare al passato in maniera negativa perché si rischia di stare male inutilmente.

Maria Mento