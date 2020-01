Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 21 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 21 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 21 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio, con la partita, valida per la Coppa Italia, Napoli-Lazio. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Il fidanzato di mia sorella”: Richard Haig è un brillante professore inglese che insegna poesia romantica al Trinity College di Cambridge e ha una passione sfrenata per le belle donne, come suo padre Gordon. Richard ha una relazione con la 25enne Kate, una studentessa americana che ha frequentato il suo corso, e sta per diventare padre. Poco prima di ricevere la notizia, però, l’affascinante professore si imbatte casualmente in Olivia, esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi, che gli fa perdere la testa. Ben presto, però, Richard scopre che Olivia, l’unica donna capace di tenergli testa e di fargli rivalutare la sua vita da don Giovanni, è la sorella di Kate, la madre di suo figlio. In seconda serata, una nuova puntata della serie tv “Il Molo Rosso”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento di attualità e politica di #cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Al lupo, al lupo”.

Su Canale 5 vanno in onda le serie tv “New Amsterdam” e “Station 19”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “La Pupa e il Secchione e Viceversa”, seguita da una nuova puntata di “Ieneyeh”.

Su La 7 torna l’approfondimento di attualità e politica di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “Allacciate le cinture”: Elena e Antonio non sono fatti l’una per l’altro: i loro caratteri, le loro visioni del mondo, le loro scelte e i loro modi di relazionarsi con gli altri sono molto differenti e all’opposto. Tuttavia, sono inevitabilmente sopraffatti da un’inevitabile attrazione reciproca, che avrebbero dovuto evitare anche per il fatto che Elena e’ legata a Giorgio e Antonio a Silvia, migliore amica di Elena. Come se non bastasse, Fabio, il giovane migliore amico di Elena, odia Antonio, a causa della sua marcata omofobia. L’attrazione fisica tra Elena e Antonio porta la prima grande turbolenza nella vita della donna: una tempesta di passione che cambiera’ tutte le relazioni e che non sara’ l’unica che vivra’ nel corso di dieci anni.

