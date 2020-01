Barbara d’Urso svela: “Il futuro me lo immagino in tv fino a 90 anni” – VIDEO

Barbara d’Urso non ha nessuna intenzione di allontanarsi dalla televisione, a Chi ha svelato che immagina di stare in tv fino all’età di 90 anni

Barbara d’Urso è una delle conduttrici più amate e seguite della televisione. Ad oggi ha 62 anni e non ha intenzione di allontanarsi dalla tv.

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi ha infatti dichiarato: “Il futuro me lo immagino in tv fino a 90 anni, per la gioia dei miei detrattori e poi, ogni sera, a ballare con i miei amici”.

La d’Urso ha fatto sapere che non dà importanza alla rivalità tra colleghe. Se le sue colleghe la stimano o la invidiano non le interessa, ha infatti precisato che lei segue il suo lavoro, non attacca nessuna e non giudica il lavoro altrui.

L’amata conduttrice ha poi concluso dicendo: “Chi è gelosa e vive la sua vita nell’incubo di qualcun’altra ha un problema con se stessa, e io non sono né gelosa, né invidiosa”.

Sara Fonte