Nasce una capretta con il muso umano: gli abitanti increduli la venerano come una dea

Ha il muso quasi identico a quello di un uomo la capretta nata in India: è destinata a vivere poco a causa dei problemi respiratori e legati al modo di alimentarsi

Stanno facendo il giro del mondo le immagini di una capretta che ha lasciato tutti a bocca aperta per l’incredibile somiglianza del suo muso con un volto umano. La scoperta è stata fatta in India: qui è venuto al mondo l’animale dall’aspetto curioso quanto bizzarro; ma non solo perchè solitamente un difetto di questo tipo porta al decesso prima del parto ma in questo caso la capretta è venuta al mondo in un villaggio ubicato alla periferia di Jaipur, capoluogo dello stato dal Rajasthan.

Le immagini della capra dal muso umano fanno il giro del mondo

Il suo proprietario, Mukeshji Prajapap ha realizzato alcuni video dello strano animale che, una volta caricati sul web, sono divenuti rapidamente virali. In India animali con malformazioni particolari vengono anche venerati come dei ma nella maggior parte dei casi, anche qualora la gravidanza arrivi al termine e vengano al mondo, sono destinati a vivere poco. Anche la capretta con muso quasi umano, che gli abitanti locali stanno già venerando come una dea, difficilmente potrà vivere a lungo dal momento che la conformazione del muso crea enormi problemi dal punto di vista della respirazione e del modo di alimentarsi. Non è chiaro a cosa sia dovuta la malformazione: potrebbe essere la conseguenza di un difetto congenito oppure di una malattia ereditaria della madre trasmessa alla capretta figlia.