Cotto e Mangiato, ricetta 22 Gennaio: seppia arrosto con crema di piselli

Per la cena di stasera potremmo prendere spunto dalla ricetta che oggi Tessa Gelisio propone nella sua rubrica Cotto e Mangiato. Stiamo parlando della seppia arrosto con crema di piselli.

La ricetta della seppia arrosto con crema di pisello

Per gli ingredienti, ecco quello che ci occorre:

Mezza cipolla

400 grammi di seppia

200 grammi di Piselli

Misto erbette

Preparazione

La seppia in questione è facilissima da preparare. Per prima cosa bisogna tagliare la cipolla e metterla a soffriggere in padella. Quando sarà dorata aggiungere i piselli e lasciare appassire. Nel frattempo tagliuzzare la seppia dopo averla pulita per bene. Si devono fare delle listarelle e metterle in una ciotola con un filo d’olio e le erbette aromatiche da noi scelte. Quando i piselli saranno cotti, mettere a riscaldare una piastra e far grigliare la seppia.

Mentre la seppia cuoce, frullare con un mixer i piselli, e volendo, per una crema più delicata, filtrare il purè ottenuto con un colino (per togliere la pelle dei piselli). Una volta che la seppia sarà cotta, possiamo impiattare. Preparare la base di crema di piselli e adagiare sopra la seppia.