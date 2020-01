Una strana luce blu nel cielo del Galles. Nessun aereo in quel momento: è mistero

Sono molti gli avvistamenti in tutto il Galles del Sud di una misteriosa “macchia” blu di luce che si muove nel cielo.

Andrea Harries ha detto al Wales Online di aver notato il fenomeno nel cielo dal suo giardino di Swansea, poco dopo le 18:00 di martedì.

“Sono uscita in giardino con il cane e ho visto una luce blu, violacea – le parole riportate anche dal Daily Star Online – Era luminosa ma si oscurava di tanto in tanto”.

Lo testimone lo ha descritto come un oggetto “di discrete dimensioni”, aggiungendo: “Non c’era rumore e al momento non passavano aerei o altro, non so cosa fosse”.

La studentessa universitaria Pixie Fear ha visto la luce fuori dalla finestra mentre si trovava a casa sua, a nord di Swansea.

Un fenomeno simile si è verificato anche a Bristol

“Io e mio fratello siamo venuti fuori e questa chiazza ha illuminato il cielo e si è accesa e spenta – ha detto la 22enne – Stava fluttuando nel cielo e si dirigeva verso ovest. Era enorme”.

La studentessa ha detto di aver controllato la presenza di aerei con un localizzatore, ma la ricerca ha dato esito negativo. “Sembrava andare abbastanza lontano, anche piuttosto rapidamente”, ha detto la giovane.

Al momento non è stata data alcuna spiegazione per questa enigmatica aurora blu. Un fenomeno simile è stato avvistato su Bristol la scorsa estate: non era un UFO, ma semplicemente un apparecchio ad alta tecnologia che controlla l’usura dei fili elettrici sopraelevati delle ferrovie.