Omicidio Tommaso Onofri, è polemica per il permesso premio ad Antonella Conserva

Condannata a 24 anni per il rapimento del piccolo Tommaso Onofri, ad Antonella Conserva è stato concesso un permesso premio dopo 14 anni

Un permesso premio concesso alla donna responsabile del rapimento del piccolo Tommaso Onofri. Dopo 14 anni di carcere Antonella Conserva può beneficiarne, stando a quanto reso noto da New Mediaset e avrebbe già lasciato il penitenziario di Bollate. Il rapimento di Tommy avvenne il 2 marzo 2006 nella sua abitazione di Casalbaroncolo, in provincia di Parma e venne in seguito ucciso da Mario Alessi, condannato all’ergastolo per quel delitto. Oltre a lui venne condannata a 24 anni la ‘carceriera’ del bimbo, Antonella Conserva entre Salvatore Raimondi venne condannato a 20 anni per sequestro di persona.

La reazione della mamma di Tommy

“Sono sincerta, è stata una doccia fredda – ha dichiarato Paola Pellinghelli, la madre di Tommy, alla notizia della scarcerazione della Conserva – Sapevo che saremmo arrivati a questo momento, però non pensavo che la vita di mio figlio valesse così poco. Antonella Conserva deve fare solo i conti con la propria coscienza se ne ha una, non uscire in permesso premio”. Poi la donna ha sottollineato: “Io in qualche modo dovevo sopravvivere, per cui queste persone sono uscite completamente dalla mia vita. Diciamo che la mia vita è cambiata tanto perché siamo rimasti in due. Comunque la mancanza di Tommy si fa sentire ogni giorno da 14 anni”.