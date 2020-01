Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 gennaio 2020: il Sagittario deve curare i mali di stagione, il Capricorno è sempre forte

Mercoledì 22 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi e domani vivrai 48 ore un po’ sottotono. Devi cercare di metterti in gioco, ma devi farlo in maniera molto lenta. Dalla primavera arrivano delle buone notizie e vedrai che questo periodo non è così lontano come sembra. Verso il 20-21 marzo ci saranno delle buone opportunità. Quello che stai portando avanti ti causa della fatica. L’amore si rimette in sesto prima: sta per arrivare un febbraio caldissimo;

Toro. Oggi potresti entrare in polemica con qualcuno in amore o nei rapporti con gli altri. In questo periodo i Toro vogliono imporre la loro volontà. Sono prepotenti? No, lo fanno perché si sono stancati di aspettare risposte che non arrivano e sei pronto a mandare via chi non ti dà sicurezze. Oltre ad arrabbiarti, in amore ti chiederai che fine farà un rapporto;

Gemelli. Queste giornate ti portano a vivere delle emozioni. Vivere degli alti e bassi è normale: lo ricordo specialmente ai nati del segno che sono usciti molto affaticanti dall’anno scorso. ora si cerca di riprendere quota e di recuperare denaro, ma non è una cosa semplice. C’è chi crede di avere sbagliato tutto e chi- pur non volendo- dovrà ricominciare da dove aveva lasciato. Potrebbero quindi esserci dei ritorni dal passato, sia sul lavoro sia in amore;

Cancro. Oggi e domani senti l’influsso della Luna opposta. Ti do comunque quattro stelle di fortuna perché- nonostante le tensioni che stai vivendo- non te la stai cavando male. Adesso hai capito come aggirare l’ostacolo. Qualcuno ce l’ha con te? Tu non lo affronti, lo snobbi e lo aggiri, e così le situazioni che vivi diventano più leggere. Oggi cura lo stomaco, il tuo punto debole.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone ama fare le cose in grande ma ora non si può perché la tua situazione economica è in sofferenza. Sole e Mercurio sono in opposizione e questo rende il problema un po’ più pesante. Ovviamente si deve distinguere da caso a caso: c’è chi deve dei soldi a qualcuno, chi ne deve spendere meno rispetto al passato, o chi ancora sa che entro pochi mesi deve cambiare lavoro proprio perché non arriva il denaro. Cosa diversa è l’amore, che accelera: febbraio sarà un gran bel mese;

Vergine. Luna, Giove, Saturno e Urano sono favorevoli e queste giornate sono importanti. Sei importante, in vista, e in questo modo è facile attirarsi delle inimicizie e farsi dei nemici: le persone che hai attorno cercano di demolirti. Tu sei il segno della lucidità e del ragionamento, della concretezza e della tranquillità, ed è con queste doti che supererai alla grande tutti. Oggi e domani sono per te giornate benefiche e potrebbe arrivare una bella risposta a delle richieste che già potresti aver fatto;

Bilancia. Il passato conta? Sì, se involontariamente hai dato delle risposte che non sentivi. La Bilancia, spesso, per non dire no dice sì anche quando non vuole fare una cosa. Tante volte se ne pente e torna a casa pensando che non avrebbe dovuto farlo. Tu sei educato e perbene, quindi- complice anche l’occasione del momento- sei portato a fare scelte che non senti. Serve più chiarezza e questo vale anche per l’amore;

Scorpione. Attenzione a questioni economiche e professionali. Hai la testa tra le nuvole? Stai attento, tra venerdì e domenica, perché potresti perdere degli oggetti importanti ma anche la pazienza. Queste sono giornate in cui dovresti cercare di non infervorarti. Ti è capitato spesso perché, tra le altre cose, hai vissuto un calo dal punto di vista fisico. Sei meticoloso, di solito, ma quando sei nervoso agisci seguendo l’istinto.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Puoi superare una prova e la giornata di oggi ti permette un migliore confronto con altri. Stai ricominciando a sperare nel futuro. Devi curare i postumi di un fastidio fisico che in questi giorni potrebbe averti colpito (ad esempio, un male di stagione);

Capricorno. Questo anno avvantaggia i nati del segno che lavorano in proprio e che hanno grandi progetti. Se si chiude una porta si apre un portone, e dunque il Capricorno- forte per com’è- non resterà di certo a piedi. Penso che dalle situazioni più difficili sarai anche capace di trarre delle grandi vittorie. In amore puoi avere le risposte che desideri;

Acquario. Sono giornate intriganti. Il transito di Sole e Mercurio ti porta un po’ di tensione. Sei sollecito nel dare risposte e ora (grazie a Saturno, che si farà sentire maggiormente in primavera) sarai più propenso a voler riordinare la tua vita. Fino a primavera forse non ti puoi muovere come vorresti e devi rispettare degli accordi che hai firmato. Dopo dovrai amministrare con saggezza le scelte che vuoi fare. dovrai accettare la realtà delle cose ed è possibile che gli eventi della vita ti portino a fare cose nuove (in positivo). Farai cose diverse rispetto al passato;

Pesci. Tu sei un segno che non può vivere senza amore: vivere senza amore significa stare male. E poi non siete proprio i tipi. Siete anche molto attivi nel volontariato e se potete aiutate gli altri, anche per stare meglio voi stessi. Stanno arrivando, per voi, piccole rivincite e soddisfazioni. Chi ti ha fatto del male nel passato ora non può più nuocerti: sei libero dal passato. Questo aiuterà i Pesci che vorranno amare con trasporto.

