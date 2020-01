Sesso all’Università, studenti sorpresi in atteggiamenti equivoci nella sala studio: la scoperta fatta da una sonda

Due studenti si erano appartati in una sala studio della Birmingham City University per consumare un rapporto sessuale: sono stati scoperti grazie alle riprese di una sonda

Una sonda interna lanciata dalla Birmingham City University ha scatenato, tra alcuni studiosi che in quel momento si trovavano lì, dei momenti di forte imbarazzo. La telecamera ha viaggiato attraverso le sale universitarie fino ad arrivare alla sala studio: è a questo punto che chi osservava le immagini rimandate dalla sonda- e parliamo di gente che occupa i vertici dell’Università inglese– ha avuto una “brutta sorpresa”. La telecamera ha inquadrato due giovani, un uomo e una donna, intenti a consumare un rapporto sessuale e completamente noncuranti del fatto che qualcuno potesse sorprenderli.

Momenti di imbarazzo e di sorpresa alla Birmingham City University. Qui, i vertici universitari e gli studenti si erano riuniti per varare il lancio di una sonda interna, una telecamera, e osservare il suo funzionamento. La sonda è stata realizzata per degli scopi che il Daily Star (nostra fonte per questo pezzo) non ci chiarifica.

Fatto sta che mentre la sonda viaggiava, autonomamente, tra gli spazi della struttura (mentre chi l’ha lanciata era rimasto nella stanza dove si trovava il monitor che restituiva le immagini catturate) ha ripreso delle sagome e dei movimenti inequivocabili e non assolutamente previsti.

Dalla porta a vetri che consente di guadagnare l’ingresso alla sala studio universitaria si vedevano le ombre di due persone– due studenti- che stavano consumando un atto sessuale.

I due studenti erano così assorbiti da quel trasporto fisico da non curarsi minimamente del fatto che altre persone potessero sorprenderli. Intanto, le immagini catturate dalla sonda- tramite il monitor- erano arrivate in aula e questo ha causato un boato di risate, esplose dalla bocca degli studenti.

Il video è finito su Twitter sabato scorso e ha ottenuto cinquemila mi piace prima si essere rimosso. Non tutti hanno commentato in modo divertito quanto accaduto: alcuni utenti hanno voluto porre l’accento dei propri commenti sulla degenerazione comportamentale legata alla nuove generazioni.

