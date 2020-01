Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 22 gennaio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 22 gennaio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 22 gennaio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio, con la partita valida per la Coppa Italia, Juventus-Roma. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda, in replica, una puntata de “L’amica geniale”, seguita dallo show “Improvviserai”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “CR4-La Repubblica delle donne”. Subito dopo, “Tv Story Superstar: Raffaella Carrà Presenta…”.

Su Canale 5 torna il game show “Chi vuol essere milionario”. A seguire, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Jason Bourne”: Jason Bourne, il più letale ex agente della Cia, è costretto a uscire fuori dall’ombra. Dopo aver fatto chiarezza sulle sue origini e sulla sua identità, Bourne ha vissuto una parvenza di pace, facendo perdere le sue tracce, ma l’attivazione di un nuovo programma di manipolazione, da parte di una rete internazionale più potente di ogni singolo governo, lo spinge a ritornare in azione. In seconda serata, il film “I soliti sospetti”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda una nuova puntata di “Italia’s Got Talent”.

Maria Rita Gagliardi