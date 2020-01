Cotto e Mangiato, ricetta 23 Gennaio: rosti di patate e topinambur

Nella Rubrica Cotto e Mangiato, oggi la simpatica conduttrice Tessa ci delizia con una ricetta speciale. Si tratta del rosti di patate e topinambur.

La ricetta del rosti di patate e topinambur

Gli ingredienti sono:

3 patate

2 topinambur

Olio

Preparazione

La prima cosa che dobbiamo fare è lavare e tagliare sia la patata che il topinambur. L’accoppiamento dei due ortaggi è ottima in quanto si assomigliano in consistenza ma hanno due sapori marcati differenti.

Comunque, bisogna affettare in modo molto sottile. Se abbiamo il microonde vanno messe in una ciotola con un filo d’olio e un bicchiere d’acqua in forno per qualche minuto. In alternativa possiamo passare i due tuberi in una pentola con dell’acqua per farli appassire e ammassare insieme.

Quando patate e topinambur saranno pronti, versarli in una padella con dell’olio per fare abbrustolire prima un lato poi l’altro, come fosse una frittata. Quando ambedue le superfici saranno dorate possiamo impiattare e servire in tavola.