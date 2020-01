Luis Alberto Spinetta, la stella del rock argentino oggi avrebbe compiuto 70 anni: gli auguri di Google

Un doodle celebrativo di Google in onore di Luis Alberto Spinetta, il musicista che è considerato uno dei fondatori del rock argentino. Oggi l’artista avrebbe compiuto 70 anni

Chiunque, oggi, si sia recato sulla home page di Google per compiere delle ricerche in rete ha avuto modo di notare un doodle celebrativo particolare. Sfondo verde con il primo piano di un volto di un musicista molto famoso e sulla destra lo stesso musicista, a figura intera, colto nell’atto di suonare una chitarra e di cantare al microfono. L’uomo ritratto in formato da cartone animato è Luis Alberto Spinetta, il musicista considerato parte del gruppo di quegli artisti che hanno fondato il rock argentino, e oggi Google ha voluto così omaggiarlo nel giorno che sarebbe stato quello del suo 70esimo compleanno.

Luis Alberto Spinetta oggi avrebbe compiuto 70 anni, il ricordo di Google

Il 23 gennaio del 1950 nasceva, a Buenos Aires (Argentina), Luis Alberto Spinetta e oggi- in quella che sarebbe stata la giornata del suo 70esimo compleanno– Google ha voluto omaggiare il musicista e cantante rock, artista tra i più importanti che siano mai nati oltreoceano. Spinetta è morto nel febbraio del 2012, all’età di 62 anni, ma questo non impedisce certo di celebrarne il ricordo, come si fa con tutte le persone che in qualche modo hanno segnato la storia.

Tra i suoi intramontabili lavori c’è “Artaud”, giustamente considerato uno dei suoi dischi migliori. Proprio dalla copertina di quel lavoro trae spunto il doodle celebrativo che oggi campeggia sulla home page di Google (in foto).

Luis Alberto Spinetta oggi avrebbe compiuto 70 anni, una carriera segnata dalla pubblicazione di oltre 40 dischi

El Flaco (“il magro”, questo il nome d’arte con il quale si è fatto conoscere al grande pubblico) ebbe una carriera intensa e fu fondatore e membro di numerosi gruppo rock: gli Almendra, i Pescado Rabioso, gli Spinetta Jade e gli Spinetta y Los Socios del Desierto. La sua produzione musicale è stata impressionante e conta la pubblicazione di oltre 40 dischi, se consideriamo insieme quelli realizzati con le sue band e quelli prodotti da solista.

Spinetta viene ormai considerato uno dei fondatori del rock argentino in quanto fu la prima band di cui fece parte (gli Almendra) a sperimentare prima di tutte la altre, in un album, le sonorità della musica rock unitamente al testi di lingua spagnola. Correva l’anno 1969. Circa na decina di anni più tardi, sul finire degli anni ’70, El Flaco tentò la strada della musica internazionale pubblicando un lavoro con canzoni cantate in lingua inglese.

L’8 febbraio 2012 la morte: pochi mesi prima l’artista aveva annunciato di essere affetto da un tumore ai polmoni. Prima di morire era riuscito a fondare il gruppo Spinetta y Los Socios del Desierto e a pubblicare tre dischi con quei nuovi compagni di viaggio.

Maria Mento