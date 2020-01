Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 gennaio 2020: l’Acquario dovrà fare una scelta, i Pesci non devono avere paura di amare

Giovedì 23 gennaio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Vivi delle perplessità nella tua quotidianità. Sei un segno che trasmette agli altri il suo ottimismo, ma adesso- con questo clima- non è facile vederti positivo. Devi vivere degli incontri importanti? Rimandali al fine settimana. Giorni frenetici che ti invitano a riflettere ma anche a guardare con positività il futuro, visto che entro primavera ci saranno buone notizie e sblocchi;

Toro. Devi fare le cose in maniera esplicita e chiara. Sei leale e dici agli altri quello che devi dire. Hai tenuto dentro delle indecisioni che riguardano l’amore? Devi intervenire, dunque, su delle storie che vivono un equilibrio precario. Venere è in aspetto positivo. Toro, Bilancia e Scorpione sono tuttavia i segni più nervosi di oggi;

Gemelli. Devi sistemare i conti in sospeso. Il 2020 può portare positività, soprattutto per chi esce da un 2019 che ha portato poco: c’è, per esempio, chi ha pareggiato i conti ma non ha guadagnato. Vivi una situazione strana in famiglia, di tensione, perché forse le tue idee si scontrano con quelle dei tuoi cari. Aspetta prima di dire qualcosa perché rischi di dire cose che non pensi. Da qualche tempo sei un po’ provocatorio. Molti si trovano a vivere delle distanze in amore, e bisogna chiarire molte cose parlandone;

Cancro. Periodo di grandi decisioni e di abbandoni. Chi non se la sente più di continuare con un progetto dovrà fare attenzione. I primi due mesi di quest’anno non portano novità eclatanti ma in compenso fanno registrare un distacco da cose che ti fanno stare male. Giove e Saturno opposti portano un clima di provocazione. “Difficile anche evadere da situazioni contrattuali sottoscritte poi per necessità che per convinzione. Un po’ di pesantezza si dente”, leggo nel mio libro per il mese di febbraio. Devi vivere questi due mesi prestando attenzione a te stesso e cioè facendo le cose in cui credi.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Le cose funzionano o no? Non ti importa, purché non si smetta di sognare. Chi accetta una situazione di sblocco lo fa solo se dopo ci si aspetta uno sblocco. Il Leone immagina sempre un futuro favorevole, ma se non ha progetti allora si chiude e diventa nevoso e pessimista. C’è qualcuno che frena la tua ambizione? Questo ti farà arrabbiare. Entro l’estate previsti grandi cambiamenti. La seconda parte di gennaio migliora in amore;

Vergine. Hai molti pianeti attivi e questo ti consente di cogliere occasioni e di trovare anche le cose che non vanno. Avere un buono oroscopo non deve significare che possiamo fare il passo più lungo della gamba o che dobbiamo essere troppo sicuri di noi stessi. In questo periodo sono favoriti i progetti concreti e tu dovresti avere già avviato dei progetti importanti;

Bilancia. Giovedì di fatica e nervosismo per la Bilancia, che per non ne esce sconfitta. La sensazione di scontentezza che vivi a fase alterne deriva dal fatto che forse sei in bilico e non sai se dire idi sì o di no a un progetto che ti hanno proposto. Quello che stai facendo ora ti dà la possibilità di metterti in mostra ma si tratta di fare esperienza, e questo non ti soddisfa perché invece vorresti avere delle conferme. Intanto, stai crescendo: non può arrivare tutto e subito;

Scorpione. Ora puoi parlare d’amore, grazie a Venere favorevole, e vivere un progetto importante. L’affetto delle persone care può essere riscoperto, specialmente se negli ultimi periodi hai vissuto dei problemi o sei stato male. Chi ha vissuto delle tensioni che prima sembravano non risolvibili, adesso le può superare. Tra oggi e domenica non devi fare troppo. attenzione a mettere alla prova lo stato d’animo tuo ma anche quello degli altri, perché può essere una scelta discutibile.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. La seconda parte della settimana va meglio rispetto alla prima. Lunedì e mercoledì hai vissuto tensioni. Tra venerdì e domenica invece hai una Luna favorevole e questo ti invita a rimandare le discussioni d’amore proprio a questo periodo e, in generale, alla seconda parte di gennaio. A Febbraio Venere sarà positiva: chi ha dei dubbi o vive due storie conoscerà più coraggio nei sentimenti;

Capricorno. Il 2020 è essenziale per voi e modifica in modo drastico la vostra vita. Potrebbe arrivare una chiusura improvvisa o una situazione di grande disagio. Superati questi momenti di tensione, però, potrai rinascere. Molti nati nel segno già dal 2019 hanno iniziato a cambiare. Il consiglio è quello di non sbilanciarsi troppo in amore, per il momento, anche se c’è una persona che piace. Ora farsi avanti potrebbe essere prematuro: meglio attendere febbraio;

Acquario. Tra venerdì e domenica arrivano, per te, delle grandi emozioni. Sole e Mercurio sono nel segno. Devi mettere mano alla tua vita e questo ti rende nervoso. Odi la burocrazia, più degli altri segni. Tu vorresti fare cose che gli altri non fanno e non uniformarti alla massa, ma di tanto in tanto la vita ti costringe a fare cose “ordinarie” e a mettere delle cose in regola. Potrai anzi, farti delle domande a cui non hai mai risposto. Entro aprile farai una scelta. Puoi anche mantenere quello che hai avuto fino a ora ma in te nascono dubbi proprio su quello che hai e quello che vorresti fare, per cui devi essere moderato nelle tue valutazioni e devi rimandare delle scelte;

Pesci. Hai un bellissimo oroscopo e non devi puntare sulle persone sbagliate. Spesso si portano avanti amori difficili perché inconsciamente si fa di tutto per non legarsi a certe persone, per paura di soffrire: spero non sia il caso dei Pesci. Hai Venere nel segno e questo sicuramente ti porta a vivere delle emozioni. C’è un aforisma di Antoine de Saint–Exupéry che voglio proprio dedicare a te: “Certo che ti far del male. Certo che me ne farai. Ceto che e ne faremo, ma questa la condizione stessa dell’esistenza: farsi primavera significa accettare il rischio dell’inverno e farsi presenza significa accettare il rischio dell’assenza”. Non devi tirarti indietro, in amore, solo perché pensi al passato. Le coppie che sono insieme da tempo hanno grandi progetti in mento per metà anno. Novità e conferme sul lavoro.

Maria Mento